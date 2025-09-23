Sprzęt

Lidl znów wymiata. Nie dziwi kolejka kierowców przed sklepem

Czasem niewielki gadżet potrafi skutecznie poprawić komfort życia. Lidl doskonale sobie z tego zdaje sprawę i oferuje sprytny uchwyt do smartfona o 30% taniej niż cena regularna.

Anna Kopeć (AnnaKo)
09:58
1
TRONIC uchwyt samochodowy do smartfona

Uchwyt samochodowy z funkcją ładowania Qi przyda się każdemu kierowcy. Skorzysta z niego on, albo i jego pasażer. Idealny do bezprzewodowego ładowania smartfonów w jego samochodzie. To taki przedmiot rzecz z cyklu, "mała rzecz, a cieszy". 

Uchwyt do mocowania w otworach wentylacyjnych

Elastyczny uchwyt na smartfon zapewnia łatwe mocowanie do otworów wentylacyjnych. To nic innego jak ładowarka samochodowa z portami ładowania USB typu A i USB C. W urządzeniu znajdziemy także 1 port z funkcją Power Delivery do szybkiego bezprzewodowego ładowania z mocą do 10W. Uchwyt zawiera także kabel USB typu C. Czego zatem chcieć więcej od tego typu urządzenia?

Będzie pan/pani zadowolony/a

Jeśli zatem ktoś się rozglądał właśnie za tego typu sprzętem, to donosimy, że w Lidlu jest obecnie na niego promocja i można go kupić ze zniżką. Teraz zapłacimy za niego 48,93 złote, a cena regularna to 69,90 złotych.

To co zachęca dodatkowo do zakupu, to świetne opinie i ocena klientów 5/5. Warto wypróbować i dodać swoją opinię na temat tego sprzętu. Póki co na stronie jest jeszcze mało. 

Niesamowity uchwyt na smartfona do montażu w otworach wentylacyjnych. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny. 

oto opinia jednego użytkownika. 

Ładowarkę możemy bez problemu kupić w sklepie internetowym Lidla. Sklep zapewnia dostawę od zaraz oraz darmowy zwrot w ciągu 30 dni. 

Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Lidl