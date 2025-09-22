Lidl rzucił za 24,99, ale tylko dziś. Kolejki do sklepu gwarantowane
Lidl od poniedziałku kusi klientów niskimi cenami. Tym razem, sklep wyciągnął pomocną dłoń do wszystkich majsterkowiczów. Po raz kolejny.
Lidl kusi ceną lampy roboczej
W ramach oferty na produkt dnia, Lidl przecenił kilka sprzętów z kategoriii elektronarzędzi. Najwyżej ocenianym urządzeniem okazała się akumulatorowa lampa robocza LED 12 V (bez akumulatora i ładowarki w zestawie). Za tego typu sprzęt, który przyda się na szybciej zapadające jesienne wieczory, w dniu dzisiejszym, czyli w poniedziałek 22 września 2025, damy jedynie 24,99 złotych. Warto zatem się pospieszyć i dokonać zakupu, jeśli akurat szukamy tego typu sprzętu.
Lampa została oceniona przez ponad dwudziestu użytkowników i wszyscy oni jednogłośnie stwierdzili, że jest to bardzo dobry produkt. Jest chwalona nie tylko za stosunek jakości do ceny, ale także za działanie i małe rozmiary.
Jest lepsza niż myślałem. Dobry produkt za małe pieniądze. Ma niewielki rozmiar jak u większości i wszędzie się zmieści. Ten produkt kolega zobaczył u swojego ojca i kupił dla siebie, ja u swojego kolegi i kupiłem dla siebie.
Akumulatorowa lampa robocza LED 12 V. Bardzo dobra lampa z jasnym światłem.
Lampa to przydatny sprzęt, jaki warto posiadać w swoim warsztacie. Posiada dwa regulowane poziomy jasności. A konkretnie, jak zapewnia producent -10 diod LED z zimnym białym światłem roboczym (6500 K).
Posiada także mocowanie magnetyczne, klips do paska oraz gwint statywowy. Jest to specjalny produkt, który może wytrzymać ekstremalne wibracje, nie jest przeznaczony do zwykłego oświetlania pomieszczeń.