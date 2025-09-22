Lidl rzucił za 24,99, ale tylko dziś. Kolejki do sklepu gwarantowane

Lidl kusi ceną lampy roboczej

W ramach oferty na produkt dnia, Lidl przecenił kilka sprzętów z kategoriii elektronarzędzi. Najwyżej ocenianym urządzeniem okazała się akumulatorowa lampa robocza LED 12 V (bez akumulatora i ładowarki w zestawie). Za tego typu sprzęt, który przyda się na szybciej zapadające jesienne wieczory, w dniu dzisiejszym, czyli w poniedziałek 22 września 2025, damy jedynie 24,99 złotych. Warto zatem się pospieszyć i dokonać zakupu, jeśli akurat szukamy tego typu sprzętu.

Lampa została oceniona przez ponad dwudziestu użytkowników i wszyscy oni jednogłośnie stwierdzili, że jest to bardzo dobry produkt. Jest chwalona nie tylko za stosunek jakości do ceny, ale także za działanie i małe rozmiary.

Jest lepsza niż myślałem. Dobry produkt za małe pieniądze. Ma niewielki rozmiar jak u większości i wszędzie się zmieści. Ten produkt kolega zobaczył u swojego ojca i kupił dla siebie, ja u swojego kolegi i kupiłem dla siebie. relacjonuje zadowolony klient.

Akumulatorowa lampa robocza LED 12 V. Bardzo dobra lampa z jasnym światłem. chwali inny użytkownik.

Lampa to przydatny sprzęt, jaki warto posiadać w swoim warsztacie. Posiada dwa regulowane poziomy jasności. A konkretnie, jak zapewnia producent -10 diod LED z zimnym białym światłem roboczym (6500 K).