Sprzęt

Polacy kochają tak ładować telefon. Czy to szkodliwe? Już wiadomo

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 11:14
12
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Polacy kochają tak ładować telefon. Czy to szkodliwe? Już wiadomo

Szybkie ładowanie budzi kontrowersje. Z jednej strony doceniamy możliwość błyskawicznego doładowania telefonu, ale z drugiej - powszechnie wierzy się, że degraduje ono akumulator. Ale czy tak jest naprawdę? Ktoś poświęcił 2 lata, aby to sprawdzić.

Dalsza część tekstu pod wideo

Szybkie ładowanie – mit czy rzeczywistość?

Prowadzący kanał YouTube HTX Studio wykonał serię testów na 40 telefonach przez okres 2 lat. W tym czasie sprawdził, czy faktycznie szybkie ładowanie prowadzi do ograniczenia żywotności baterii, a dokonał tego w trzech typach testów. Stworzył on automatyczny proces testowania, w którym doszło do 500 cykli rozładowywania i ładowania akumulatorów, co zajęło mu ponad 6 miesięcy. Rezultat? Ładowanie 120 W przełożyło się zaledwie na 0,3 proc. różnicy w żywotności w porównaniu do ładowania 18 W na przestrzeni 500 cykli.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon KRUGER&MATZ Flow 11 4/64GB 6.56" Niebieski KM05003-BL
Smartfon KRUGER&MATZ Flow 11 4/64GB 6.56" Niebieski KM05003-BL
0 zł
299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 299.99 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 16/1TB 8" 120Hz Czarny SM-F966
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 16/1TB 8" 120Hz Czarny SM-F966
0 zł
10599 zł - najniższa cena
Kup teraz 10599 zł
Smartfon ULEFONE Armor 34 Pro 5G 16/512GB 6.95" 120Hz Czarny UF-A34P
Smartfon ULEFONE Armor 34 Pro 5G 16/512GB 6.95" 120Hz Czarny UF-A34P
0 zł
3099.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3099.99 zł
Advertisement

Następnie inny test miał m.in. sprawdzić, czy regularne trzymanie baterii na poziomie 30-80 proc. przekłada się na lepszą żywotność akumulatora. Z jednej strony HTX przetestował telefony regularnie rozładowując je do 0 proc. i ładując je do 100 proc. Z drugiej strony HTX trzymał telefony na poziomie naładowania 30-80 proc. I co się okazało? Utrzymywanie baterii powyżej krytycznego poziomu skutkuje 2,5 proc. wzrostem wydajności baterii. Zauważalny, ale niezbyt duży.

Niestety trzeci test okazał się niemiarodajny i HTX nie podzielił się jego wynikami. Testy zajęły łącznie ponad 2 lata.

Jaka jest z tego konkluzja? HTX ma jasny przekaz: "ładujcie telefony tak, jak chcecie". Liczby pokazują, że jednak wygoda przebija minimalne straty.

Image
telepolis
szybkie ładowanie ładowanie telefonu ładowanie smartfona ładowanie baterii szybkie ładowarki
Zródła zdjęć: fongbeerredhot / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Android Central