Ozempic, ale bez Ozempicu. Szykują rewolucyjną kurację

Leki określane jako GLP-1 okazały się ogromnym hitem. Chociaż docelowo miały pomagać w leczeniu cukrzycy, to okazało się, że są niezwykle skuteczne w walce z otyłością. Świat niemal się na nie rzucił. Szczupła sylwetka bez wyrzeczeń i ciężkich treningów brzmi dla wielu jak spełnienie marzeń.

Chociaż można dyskutować na temat słuszności takiego podejścia, to nie zmienia to faktu, że GLP-1 przyjmuje coraz więcej osób. Już wkrótce może to być jeszcze łatwiejsze, bo naukowcy opracowują nową, w teorii jeszcze lepszą metodę.

Ozempic bez Ozempicu?

Dwa biotechnologiczne startupy pracują nad terapią genową, która być może nie będzie wymagała cotygodniowych zastrzyków, jak w przypadku leków z kategorii GLP-1. Być może będzie wymagany pojedynczy zastrzyk, który tak przeprogramowuje nasz organizm, aby ten sam produkował zwiększone ilości peptydu glukagonopodobnego 1 (GLP-1). W ten sposób ciało ma zachowywać się, jakby przyjmowało Ozempic lub Mounjaro, ale bez faktycznego ich wstrzykiwania.

Wiele osób może o tym nie wiedzieć, ale nasz organizm sam produkuje GLP-1. To hormon jelitowy z grupy inkretyn. Został on wykryty już w latach 80. Teraz, jego syntetyczne wersje są wykorzystywane w leczeniu otyłości.