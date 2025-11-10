Ozempic, ale bez Ozempicu. Szykują rewolucyjną kurację
Naukowcy twierdzą, że znaleźli sposób na skłonienie organizmu do zwiększonego produkowania własnego GLP-1. Ma to przynieść efekt jak przy braniu Ozempicu lub Mounjaro bez konieczności regularnych zastrzyków.
Leki określane jako GLP-1 okazały się ogromnym hitem. Chociaż docelowo miały pomagać w leczeniu cukrzycy, to okazało się, że są niezwykle skuteczne w walce z otyłością. Świat niemal się na nie rzucił. Szczupła sylwetka bez wyrzeczeń i ciężkich treningów brzmi dla wielu jak spełnienie marzeń.
Chociaż można dyskutować na temat słuszności takiego podejścia, to nie zmienia to faktu, że GLP-1 przyjmuje coraz więcej osób. Już wkrótce może to być jeszcze łatwiejsze, bo naukowcy opracowują nową, w teorii jeszcze lepszą metodę.
Ozempic bez Ozempicu?
Dwa biotechnologiczne startupy pracują nad terapią genową, która być może nie będzie wymagała cotygodniowych zastrzyków, jak w przypadku leków z kategorii GLP-1. Być może będzie wymagany pojedynczy zastrzyk, który tak przeprogramowuje nasz organizm, aby ten sam produkował zwiększone ilości peptydu glukagonopodobnego 1 (GLP-1). W ten sposób ciało ma zachowywać się, jakby przyjmowało Ozempic lub Mounjaro, ale bez faktycznego ich wstrzykiwania.
Wiele osób może o tym nie wiedzieć, ale nasz organizm sam produkuje GLP-1. To hormon jelitowy z grupy inkretyn. Został on wykryty już w latach 80. Teraz, jego syntetyczne wersje są wykorzystywane w leczeniu otyłości.
Naukowcy twierdzą, że znaleźli sposób na skłonienie organizmu do produkowania zwiększonej ilości GLP-1. Pierwsze testy, przeprowadzone na myszach, dały bardzo obiecujące efekty. Gryzonie z nadwagą w ciągu zaledwie 3 tygodni straciły aż 20 proc. swojej masy ciała. Wkrótce mają rozpocząć się próby na większych zwierzętach, w tym świniach oraz małpach. W przyszłości terapia, jeśli okaże się bezpieczna, może być stosowana także wśród ludzi.