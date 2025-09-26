Poczta Polska i Orlen łącza siły. „Duży, krajowy gracz kurierski”
Poczta Polska i ORLEN nawiązały współpracę dotyczącą wspólnych usług kurierskich. Dzięki niej liczba połączonych punktów odbioru wzrośnie do ponad 30 tysięcy, a spółki liczą, że stworzą mocnego gracza na tym rynku.
Poczta Polska i ORLEN podpisały porozumienie dotyczące strategicznej współpracy na rynku usług kurierskich, tworzonych na bazie ORLEN Paczki. Dzięki temu klienci obu państwowych spółek będą mieli do dyspozycji ponad 34 tysiące punktów odbioru paczek w całym kraju – od automatów paczkowych, przez sklepy, po placówki pocztowe.
Obecnie ORLEN Paczka oferuje około 14 tysięcy punktów, w tym 7 tysięcy automatów. Z kolei Poczta Polska ma ponad 20 tysięcy miejsc odbioru – to nie tylko urzędy pocztowe, ale też automaty paczkowe, sklepy Żabka oraz punkty sieci jak Lewiatan czy Groszek.
Firmy przekonują, że dzięki połączeniu sił sieć będzie dużo większa i tańsza w utrzymaniu. ORLEN wnosi nowoczesne automaty i silną markę, a Poczta Polska – doświadczenie i ogromną infrastrukturę, która sięga praktycznie każdego zakątka kraju. Celem porozumienia jest budowa dużego, krajowego gracza kurierskiego.
Porozumienie opisuje scenariusz współpracy obu spółek. W dalszych krokach Poczta Polska obejmie mniejszościowy pakiet udziałów w ORLEN Paczce. W kolejnym do majątku spółki trafią automaty paczkowe należące do Poczty, co pozwoli w krótkim terminie osiągnąć wymierne korzyści z połączonych biznesów kurierskich. Docelowo Poczta Polska będzie mogła nabyć wszystkie udziały ORLEN Paczki. Wspólna oferta ma skutecznie konkurować z innymi firmami kurierskimi w Polsce.