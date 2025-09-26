Poczta Polska i Orlen łącza siły. „Duży, krajowy gracz kurierski”

Poczta Polska i ORLEN podpisały porozumienie dotyczące strategicznej współpracy na rynku usług kurierskich, tworzonych na bazie ORLEN Paczki. Dzięki temu klienci obu państwowych spółek będą mieli do dyspozycji ponad 34 tysiące punktów odbioru paczek w całym kraju – od automatów paczkowych, przez sklepy, po placówki pocztowe.

Obecnie ORLEN Paczka oferuje około 14 tysięcy punktów, w tym 7 tysięcy automatów. Z kolei Poczta Polska ma ponad 20 tysięcy miejsc odbioru – to nie tylko urzędy pocztowe, ale też automaty paczkowe, sklepy Żabka oraz punkty sieci jak Lewiatan czy Groszek.

Firmy przekonują, że dzięki połączeniu sił sieć będzie dużo większa i tańsza w utrzymaniu. ORLEN wnosi nowoczesne automaty i silną markę, a Poczta Polska – doświadczenie i ogromną infrastrukturę, która sięga praktycznie każdego zakątka kraju. Celem porozumienia jest budowa dużego, krajowego gracza kurierskiego.