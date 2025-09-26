ECS Liva Z11 Plus nadciąga. To komputer wielkości książki

Rynek Mini PC z roku na rok staje się coraz większy. I trudno się temu dziwić, gdy w obudowie, którą można schować za monitorem skrywają się już naprawdę wydajne podzespoły wystarczające większości osób. A wygląda na to, że tajwańskie ECS jest już gotowe do premiery modelu, który pokazywany był pod koniec maja na targach Computex 2025.

Dostajemy tutaj do 96 TOPS wydajności dla zadań AI

ECS Liva Z11 Plus to niewielkie urządzenie o wymiarach zaledwie 114 x 114 x 55 milimetrów. W środku może skrywać się jeden z dwóch procesorów z najnowszej rodziny Intel Arrow Lake - do wyboru jest Core Ultra 7 255H (16R/16W, do 5,1 GHz) oraz Core Ultra 5 225H (14R/14W, do 4,9 GHz).

Do tego mamy miejsce na maksymalnie 96 GB pamięci RAM DDR5-6400 typu SO-DIMM (czyli jak w laptopach) i dwa nośniki półprzewodnikowe w standardzie M.2 (1x 2280, 1x 2242) z interfejsem PCI Express 4.0 x4.

Warto zwrócić uwagę na rozbudowany zestaw złączy. Dostajemy tutaj trzy USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, jedno USB 2.0, dwa USB 4.0 oraz dwa HDMI z funkcją CEC. Nie zabrakło też dwóch RJ-45 (1x 1 Gbps, 1x 2,5 Gbps) oraz łączności Wi-Fi i Bluetooth.