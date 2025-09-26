Sprzęt

ECS Liva Z11 Plus nadciąga. To komputer wielkości książki

W sklepach lada moment pojawią się miniaturowe komputery z Tajwanu. Idealnie sprawdzą się do pracy, ale też lekkiego grania czy zadań AI.

Przemysław Banasiak (Yokai)
26 WRZ 2025
ECS Liva Z11 Plus nadciąga. To komputer wielkości książki

Rynek Mini PC z roku na rok staje się coraz większy. I trudno się temu dziwić, gdy w obudowie, którą można schować za monitorem skrywają się już naprawdę wydajne podzespoły wystarczające większości osób. A wygląda na to, że tajwańskie ECS jest już gotowe do premiery modelu, który pokazywany był pod koniec maja na targach Computex 2025.

Dostajemy tutaj do 96 TOPS wydajności dla zadań AI

ECS Liva Z11 Plus to niewielkie urządzenie o wymiarach zaledwie 114 x 114 x 55 milimetrów. W środku może skrywać się jeden z dwóch procesorów z najnowszej rodziny Intel Arrow Lake - do wyboru jest Core Ultra 7 255H (16R/16W, do 5,1 GHz) oraz Core Ultra 5 225H (14R/14W, do 4,9 GHz).

Do tego mamy miejsce na maksymalnie 96 GB pamięci RAM DDR5-6400 typu SO-DIMM (czyli jak w laptopach) i dwa nośniki półprzewodnikowe w standardzie M.2 (1x 2280, 1x 2242) z interfejsem PCI Express 4.0 x4.

Warto zwrócić uwagę na rozbudowany zestaw złączy. Dostajemy tutaj trzy USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, jedno USB 2.0, dwa USB 4.0 oraz dwa HDMI z funkcją CEC. Nie zabrakło też dwóch RJ-45 (1x 1 Gbps, 1x 2,5 Gbps) oraz łączności Wi-Fi i Bluetooth.

Dokładna data premiery i sugerowane ceny w Europie nie zostały zdradzone, ale sprzęt trafi do sklepów w ciągu najbliższych tygodni. Należy spodziewać się pułapu około 1999-2499 złotych, zależnie od wersji. O jakość wykonania i wydajność nie ma się co obawiać, co udowodniły już poprzednie modele.

