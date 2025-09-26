Naukowcy stworzyli żel, który pomoże nam lepiej radzić sobie z bólem

Koniec z faszerowaniem się lekami "na wszelki wypadek"?

Wynaleziony materiał ten potrafi wykrywać drobne zmiany chemiczne w organizmie, takie jak zwiększona kwasowość, która występuje podczas stanów zaostrzenia zapalenia stawów, i uwalniać leki dokładnie tam gdzie potrzeba i kiedy potrzeba.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ten inteligentny żel, bo o nim mowa, nie tylko naśladuje chrząstkę podczas podawania, ale także może złagodzić ból, zredukować skutki uboczne. Wszystko to razem wzięte może zapewnić ciągłość leczenia milionom osób cierpiącym na zapalenie stawów.

Żel reaguje, kiedy w organizmie dzieje się coś niedobrego

Materiał został opracowany przez naukowców z Uniwersytetu w Cambridge i został zaprojektowany w taki sposób, aby reagować na naturalną zmianę pH. Wraz ze wzrostem kwasowości materiał staje się coraz bardziej galaretowaty oraz miękki, co powoduje uwalnianie cząsteczek leku, które mogą zostać zamknięte w jego strukturze.

Zastosowanie tej metody, jako sztucznej chrząstki w stawach, dotkniętych zapaleniem, mogłoby umożliwić ciągłe leczenie zapalenia stawów, zwiększając skuteczność leków przeciwbólowych oraz przeciwzapalnych.

Przypomnijmy, że w samej Wielkiej Brytanii, na zapalenie stawów cierpi ponad 10 milionów osób, co stanowi koszt dla NHS około 10,2 miliardów funtów rocznie.