Ten rodzaj diety króluje na TikToku. Ale nauka mówi swoje

Diety to ciągłe wyrzeczenia

Wyeliminuj nabiał, zrezygnuj z glutenu, nigdy więcej nie dotykaj cukru.

Filmy promujące tego typu zasady i oznaczone hasłem "diety przeciwzapalne" to obecnie najczęściej oglądane materiały na TikToku. Już w momencie pisania tego materiału obejrzało je ponad 20 milionów osób.

Filmy tego typu mają prosty przekaz - zazwyczaj zawierają obietnicę "unikaj tego i tego, a schudniesz, pozbędziesz się wzdęć i poprawisz swoje zdrowie".

I założenie to jest dobre. Idea odżywiania się w celu zmniejszenia stanu zapalnego także ma podstawy naukowe. Ale jedyne do czego można się przyczepić, to fakt, że wersja prezentowana w mediach społecznościowych pomija niektóre istotne niuanse i grozi niepotrzebną restrykcją.

Czym jest stan zapalny?

Ludzie często myślą o nim, że jest czymś czego należy unikać. W rzeczywistości jednak to zdrowy i normalny proces, który pomaga organizmowi w gojeniu się i obronie przed infekcjami. Bez niego nie wyleczylibyśmy się nawet z drobnych urazów.

Stan zapalny i odpornościowy współdziałają ze sobą - kiedy organizm wykryje infekcję, układ odpornościowy zaczyna wyzwalać stan zapalny, który dostarcza do dotkniętego obszaru komórek odpornościowych, składników odżywczych i tlenu. Jednym słowem, wspomaga gojenie.

Ale przewlekły stan zapalny może być szkodliwy. Często bagatelizowany, może być powiązany z chorobami serca, cukrzycą, a nawet rakiem. Najczęściej jego przyczyną są czynniki takie, jak: wiek, palenie papierosów, otyłość, stres, a także niewłaściwa dieta.

Także, jak najbardziej, to co jemy może wpływać na stany zapalne w organiźmie. Diety bogate w owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste i zdrowe tłuszcze wiążą się z niższym poziomem stanów zapalnych.