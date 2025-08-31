Ta dieta to hit dekady. Naukowcy: niektórym nie wyjdzie na zdrowie

Post przerywany hitem dietetycznym dekady

Jedno jest pewne, okresowy post stał się dietetycznym trendem dekady. Nic w tym dziwnego. Nie trzeba w nim mozolnie liczyć kalorii, ani też ograniczać węglowodanów. Na dobrą sprawę, wystarczy tylko zmienić pory posiłków, a niekoniecznie to, co jemy. A jeśli tylko go trzymamy i nie podjadamy poza posiłkami, to faktycznie pozwala nam zachować szczupłą sylwetkę.

Jak dotąd, badania naukowe potwierdziły działanie postu. Sugerowały, że wydłużenie postu nocnego może nawet poprawić metabolizm, wspomóc naprawę komórek, a co za tym idzie nawet wydłużyć życie. Ale dietetycy już od dawna ostrzegali, że omijanie posiłków nie dla każdego może być cudownym rozwiązaniem. Może być ryzykowne dla osób z chorobami współistniejącymi.

Pierwsze tego typu badanie sieje wątpliwości

Teraz, pierwsze tego typu badanie, przeprowadzone na dużą skalę, budzi poważne obawy. Naukowcy przeanalizowali dane ponad 19 000 dorosłych i odkryli, że osoby, które ograniczały spożycie posiłku do mniej niż ośmiu godzin dziennie, miały o 135% wyższe ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia — śmierci z powodu chorób serca — niż osoby, które jadły dłużej niż 12-14 godzin.

Oznacza to, że w zależności od stanu zdrowia, stylu życia i danych medycznych, niektóre osoby stosujące post przerywany są bardziej narażone na wystąpienia problemów z sercem, takich jak zawał lub udar.