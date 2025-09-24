Na to schorzenie cierpi wielu Polaków. Teraz są nowe wytyczne

Nie jest żadną tajemnicą, że prawie połowa Amerykanów cierpi na wysokie ciśnienie krwi, czyli schorzenie nazywane nadciśnieniem tętniczym.

Nadciśnienie tętnicze - cichy zabójca?

Nadciśnienie jest głównym czynnikiem ryzyka chorób serca i udaru mózgu. Ponadto, to właśnie ono zwiększa ryzyko demencji i zanurzeń funkcji poznawczych. A to właśnie choroby serca, udar i demencja zajmują pierwsze miejsce pod względem częstości występowania zgonów.

Niestety, badania wykazały, że tylko u 1 na 4 osoby, cierpiącej na nadciśnienie, choroba ta jest pod kontrolą.

Stary problem, nowe wytyczne

Z tego też powodu, w sierpniu 2025 roku, Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne i Amerykańskie Kolegium Kardiologiczne, opublikowały nowe wytyczne dotyczące zapobiegania nadciśnieniu tętniczemu i leczeniu go. Wytyczne zostały oparte na kompleksowej analizie istniejącej literatury i badań z ostatnich 10 lat.

Po pierwsze zmieniła się definicja nadciśnienia. Kryteria są bardziej rygorystyczne, a docelowe wartości ciśnienia niższe niż to było do tej pory.

Kryteria te zależą od wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego (górna i dolna wartość). Ciśnienie skurczowe reprezenuje ciśnienie w naczyniach krwionośnych, w momencie kiedy serce tłoczy krew do ogranizmu. Ciśnienie rozkurczowe to ciśnienie w naczyniach krwionośnych, kiedy serce się rozkurcza.

Obecnie, pacjentów klasyfikuje się jako osoby z "podwyższonym ciśnieniem krwi", jeśli ich ciśnienie wynosi 120-129 mm Hg na mniej niż 80 mm Hg, lub jako nadciśnienie pierwszego stopnia gdy wynosi ono 130-139/80-89 mm Hg.