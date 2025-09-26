Intel pracuje nad nowymi układami. Ich zaletą ma być niski pobór mocy

Intel nie znajduje się obecnie w najlepszej pozycji w branży AI, głównie z powodu ograniczonego portfolio układów obliczeniowych w porównaniu z konkurencją jak NVIDIA czy AMD. Firma od kilku lat opiera się na serii Gaudi, jednak jej adopcja rynkowa pozostaje niewielka. Niebiescy planują jednak wprowadzenie nowego chipu AI o niskim poborze mocy, który ma zadebiutować wraz z platformą Jaguar Shores.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ma być to mniejszy układ o niskim poborze mocy

Na razie brak szczegółów na temat specyfikacji, poza faktem, że będzie to niezapowiedziany dotąd projekt GPU. A biorąc pod uwagę, że Jaguar Shores ma być rozwiązaniem przeznaczonym do trenowania modeli, naturalnym wydaje się, iż opisywany sprzęt będzie stosowany do wnioskowania.

Spekuluje się, że Intel skorzysta z architektury Battlemage, którą znamy już z konsumenckich kart graficznych ARC B570 i B580 oraz układów do stacji roboczych B50. Z drugiej strony, omawiany chip ma zadebiutować dopiero w przyszłym roku, a do tego czasu Battlemage może być już przestarzałe.