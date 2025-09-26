Tech

Nie ma chętnych na Xboxa. Duże sieci rezygnują ze sprzedaży konsol

Zagraniczni sprzedawcy mówią wprost - prawie nikt tego nie kupuje. Wolimy oferować sprzęty Sony i Nintendo, bo to się sprzedaje dobrze.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:03
Trzeba powiedzieć wprost - tę generację konsol wygrało Sony dzięki serii PlayStation 5. Sprzedaż rozwiązań konkurencji, czyli Xbox Series X/S od Microsoftu, od dłuższego czasu nie wygląda najlepiej. Zainteresowanie jest tak niskie, że duża sieć sklepów Costco podjęła decyzję o wycofaniu ich z oferty w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ani sprzedaży online, ani w fizycznych sklepach

Pierwsze sygnały pojawiły się, gdy gracze zaczęli zgłaszać brak urządzeń na stronie internetowej Costco. Redakcja GamesIndustry potwierdziła, że od 6 sierpnia 2025 konsole nie są już dostępne w sprzedaży online. Podczas wizyty w jednym z brytyjskich sklepów i rozmowie z biurem obsługi klienta, uzyskano jednoznaczną odpowiedź: "Nie mamy już w ofercie konsoli Xbox".

Podobną informację uzyskał również amerykański dziennikarz Destin Legarie, kontaktując się z amerykańskim oddziałem sieci. Usłyszał, że decyzja wynika z powodów biznesowych i Costco nie ma planów, by ponownie sprzedawać konsole Xbox. Oficjalne oświadczenie firmy w tej sprawie nie zostało jeszcze wydane.

Według wcześniejszych raportów sprzedaż Xbox Series X/S osiągnęła globalnie nieco ponad 30 milionów sztuk. Tym samym konsola okazała się rentowna dla Microsoftu. Jednak liczby te bledną przy Sony, które do lutego 2025 roku sprzedało aż 75 milionów PlayStation 5. Teraz to zapewne wygląda jeszcze lepiej, zwłaszcza po wydaniu modelu Pro.

W przypadku polskich sklepów dostępność Xbox Series X/S jest normalna. I nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić w najbliższym czasie.

Image
telepolis
usa wielka brytania xbox series x Xbox Series S Stany Zjednoczone UK konsola Xbox Series X/S Konsole do gier
Zródła zdjęć: Austin Evans
Źródła tekstu: GameIndustry, Wccftech, oprac. własne