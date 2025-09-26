Nie ma chętnych na Xboxa. Duże sieci rezygnują ze sprzedaży konsol

Trzeba powiedzieć wprost - tę generację konsol wygrało Sony dzięki serii PlayStation 5. Sprzedaż rozwiązań konkurencji, czyli Xbox Series X/S od Microsoftu, od dłuższego czasu nie wygląda najlepiej. Zainteresowanie jest tak niskie, że duża sieć sklepów Costco podjęła decyzję o wycofaniu ich z oferty w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Ani sprzedaży online, ani w fizycznych sklepach

Pierwsze sygnały pojawiły się, gdy gracze zaczęli zgłaszać brak urządzeń na stronie internetowej Costco. Redakcja GamesIndustry potwierdziła, że od 6 sierpnia 2025 konsole nie są już dostępne w sprzedaży online. Podczas wizyty w jednym z brytyjskich sklepów i rozmowie z biurem obsługi klienta, uzyskano jednoznaczną odpowiedź: "Nie mamy już w ofercie konsoli Xbox".

Podobną informację uzyskał również amerykański dziennikarz Destin Legarie, kontaktując się z amerykańskim oddziałem sieci. Usłyszał, że decyzja wynika z powodów biznesowych i Costco nie ma planów, by ponownie sprzedawać konsole Xbox. Oficjalne oświadczenie firmy w tej sprawie nie zostało jeszcze wydane.

Just called Costco about Xbox stock. I was told that they will no longer be carrying Xbox consoles. “We don’t have any plans going forward to carry an Xbox console.” Saying. It was a business decision.



They did say they have some great deals on Switch & PlayStation, though. — Destin (@DestinLegarie) September 25, 2025

Według wcześniejszych raportów sprzedaż Xbox Series X/S osiągnęła globalnie nieco ponad 30 milionów sztuk. Tym samym konsola okazała się rentowna dla Microsoftu. Jednak liczby te bledną przy Sony, które do lutego 2025 roku sprzedało aż 75 milionów PlayStation 5. Teraz to zapewne wygląda jeszcze lepiej, zwłaszcza po wydaniu modelu Pro.