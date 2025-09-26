USA stawiają na xAI. Korzystać z niego będą instytucje rządowe

Grok, flagowy chatbot firmy xAI należącej do Elona Muska, został oficjalnie włączony do działań rządu Stanów Zjednoczonych. W środę podpisano umowę, zgodnie z którą administracja będzie mogła korzystać z Groka w wyjątkowo przystępnej cenie - 42 centy za każdą agencję.

Dalsza część tekstu pod wideo

Meta jako jedyna udostępniła swoje rozwiązania za darmo

Wersje "Grok for Government" oparto na modelach Grok 4 i Grok 4 Fast i jest już dostępna dla wszystkich agencji federalnych. Umowa obowiązuje przez 18 miesięcy i zakończy się w marcu 2027 roku, co czyni ją najdłuższym kontraktem na wykorzystanie AI zawartym dotąd przez rząd USA.

xAI oferuje także bardziej zaawansowane wersje Groka, przygotowane pod kątem obsługi informacji niejawnych, jednak ich ceny pozostają nieznane. Firma zapewniła dedykowane zespoły inżynieryjne i programy szkoleniowe, aby wspierać agencje w efektywnym korzystaniu z narzędzia.

Warto zauważyć, że firma Elon Muska nie jest pierwszym wyborem. xAI dołącza do grona rozwiązań dostarczanych już przez Meta, OpenAI, Google i Anthropic. Wszystkie kontrakty podpisano w ramach inicjatywy "OneGov", której celem jest zwiększenie produktywności i usprawnienie pracy administracji poprzez szerokie wykorzystanie agentów i chatbotów AI.

Partnerstwo z xAI budzi zaskoczenie ze względu na burzliwą historię relacji między Elonem Muskiem a prezydentem Donaldem Trumpem. Choć na początku roku obaj politycznie współpracowali, m.in. przy tworzeniu biura DOGE zajmującego się cięciami budżetowymi, ich relacje zakończyły się głośnym konfliktem i rezygnacją Muska z pracy w administracji. Ostatnie miesiące przyniosły jednak ocieplenie relacji.