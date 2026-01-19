Motorola wchodzi z hitem do Polski. Edge 60 neo już w sprzedaży

Motorola edge 60 neo miała premierę na wrześniowych targach IFA 2025. Producent długo zwlekał z wprowadzeniem tego modelu do Polski, ale fani marki nie powinni narzekać – smartfon dostępny jest w przystępnej cenie, a jednocześnie kusi całkiem przyzwoitą specyfikacją. Urządzenie powinno zainteresować tych, którzy poszukują stosunkowo niewielkiego (154,1 x 71,2 x 8,1 mm) i lekkiego telefonu (174,5 g).

Co ważne, nowość Motoroli wyróżnia się podwyższoną odpornością – poza normą IP68 producent zastosował także wyższe zabezpieczenie IP69 oraz certyfikację MIL-STD 810H, co oznacza spełnienie standardów wytrzymałości wojskowej.

Motorola edge 60 neo wyposażona jest w wyświetlacz pOLED LTPO o przekątnej 6,36 cala, rozdzielczości 1,5K, odświeżaniu 120 Hz i jasności do 3000 nitów, chroniony szkłem Gorilla Glass 7i. Sercem nowej motki jest układ MediaTek Dimensity 7400 wspierany przez 12 GB pamięci RAM, a całość działa pod kontrolą Androida 15 z gwarancją pięciu dużych aktualizacji systemu oraz pięciu lat poprawek bezpieczeństwa.

Mocną stroną edge 60 neo mogą się okazać jego możliwości fotograficzne. Jak nie bez racji podkreśla producent, to jedyny telefon w swojej klasie wyposażony w teleobiektyw, który otwiera przed użytkownikami nowe możliwości twórcze. System aparatów obejmuje:

główny moduł 50 Mpix Sony LYTIA 700C z OIS,

Sony LYTIA 700C z OIS, ultraszerokokątny moduł (z trybem makro) 13 Mpix ,

, aparat 10 Mpix z teleobiektywem i 3-krotnym zoomem optycznym,

z teleobiektywem i 3-krotnym zoomem optycznym, przedni aparat 32 Mpix.

Producent zachwala funkcje oparte na AI: Photo Enhancement Engine poprawia szczegóły i kolory, tryb portretowy oferuje 4 ogniskowe i regulowane bokeh, a adaptacyjna stabilizacja zapewnia płynność nagrań wideo 4K. Smartfon wyposażono także w inteligentnego asystenta moto ai, który wspiera codzienne zadania: od sugestii kolejnych kroków na podstawie zawartości ekranu, po generowanie grafik w Image Studio.

Motorola edge 60 neo otrzymała akumulator 5000 mAh obsługujący szybkie ładowanie przewodowe 68 W i bezprzewodowe 15 W.

Cena i dostępność w Polsce