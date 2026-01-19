Sprzęt

Motorola wchodzi z hitem do Polski. Edge 60 neo już w sprzedaży

Motorola wprowadza do Polski długo oczekiwany smartfon edge 60 neo. To świetnie wyceniony, kompaktowy model o sporych możliwościach. Zapowiada się na przebój.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:18

Motorola edge 60 neo miała premierę na wrześniowych targach IFA 2025. Producent długo zwlekał z wprowadzeniem tego modelu do Polski, ale fani marki nie powinni narzekać – smartfon dostępny jest w przystępnej cenie, a jednocześnie kusi całkiem przyzwoitą specyfikacją. Urządzenie powinno zainteresować tych, którzy poszukują stosunkowo niewielkiego (154,1 x 71,2 x 8,1 mm) i lekkiego telefonu (174,5 g).

Dalsza część tekstu pod wideo

Co ważne, nowość Motoroli wyróżnia się podwyższoną odpornością – poza normą IP68 producent zastosował także wyższe zabezpieczenie IP69 oraz certyfikację MIL-STD 810H, co oznacza spełnienie standardów wytrzymałości wojskowej. 

Motorola edge 60 neo wyposażona jest w wyświetlacz pOLED  LTPO o przekątnej 6,36 cala, rozdzielczości 1,5K, odświeżaniu 120 Hz i jasności do 3000 nitów, chroniony szkłem Gorilla Glass 7i. Sercem nowej motki jest układ MediaTek Dimensity 7400 wspierany przez 12 GB pamięci RAM, a całość działa pod kontrolą Androida 15 z gwarancją pięciu dużych aktualizacji systemu oraz pięciu lat poprawek bezpieczeństwa.

Mocną stroną edge 60 neo mogą się okazać jego możliwości fotograficzne. Jak nie bez racji podkreśla producent, to jedyny telefon w swojej klasie wyposażony w teleobiektyw, który otwiera przed użytkownikami nowe możliwości twórcze. System aparatów obejmuje:

  • główny moduł 50 Mpix Sony LYTIA 700C z OIS,
  • ultraszerokokątny moduł (z trybem makro) 13 Mpix,
  • aparat 10 Mpix z teleobiektywem i 3-krotnym zoomem optycznym,
  • przedni aparat 32 Mpix.

Producent zachwala funkcje oparte na AI: Photo Enhancement Engine poprawia szczegóły i kolory, tryb portretowy oferuje 4 ogniskowe i regulowane bokeh, a adaptacyjna stabilizacja zapewnia płynność nagrań wideo 4K. Smartfon wyposażono także w inteligentnego asystenta moto ai, który wspiera codzienne zadania: od sugestii kolejnych kroków na podstawie zawartości ekranu, po generowanie grafik w Image Studio. 

Motorola edge 60 neo otrzymała akumulator 5000 mAh obsługujący szybkie ładowanie przewodowe 68 W i bezprzewodowe 15 W. 

Cena i dostępność w Polsce

Motorola edge 60 neo jest dostępna w trzech odcieniach Pantone, w tym PANTONE Frostbite, PANTONE Poinciana oraz PANTONE Grisaille. Model w konfiguracji 12/256 GB oferowany jest w rekomendowanej cenie detalicznej 1499 zł, w Showroomie Lenovo i Motorola (Warszawa), a także w sieci sprzedaży operatora T-Mobile.

telepolis
T-Mobile Motorola Motorola edge 60 neo
Zródła zdjęć: Motorola
Źródła tekstu: Motorola