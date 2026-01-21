Jabra Evolve3: nowa seria słuchawek biurowych bez pałąka mikrofonu

Firma Jabra ogłosiła wprowadzenie na rynek serii słuchawek Evolve3. Nowa rodzina produktów składa się z dwóch modeli: wokółusznego Evolve3 85 oraz nausznego Evolve3 75. Najważniejszą zmianą konstrukcyjną względem poprzedników jest całkowita rezygnacja z fizycznego wysięgnika mikrofonu. Producent zastosował zamiast tego technologię Jabra ClearVoice, która wykorzystuje system wielu mikrofonów oraz model głębokiego uczenia maszynowego.

Rozwiązanie to ma za zadanie separować głos użytkownika od hałasu otoczenia, przetwarzając warstwy danych dźwiękowych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, mimo braku mikrofonu umieszczonego bezpośrednio przy ustach, rozmówca ma być wyraźnie słyszany nawet w głośnych warunkach biurowych.

Oba modele zostały wyposażone w adaptacyjną aktywną redukcję hałasu (ANC), która dostosowuje swoje działanie do poziomu dźwięków w otoczeniu oraz sposobu dopasowania słuchawek. Funkcja ta ma blokować zakłócenia zarówno w trakcie trwania połączeń, jak i podczas słuchania multimediów.

Producent zadbał również o jakość odtwarzanego dźwięku, implementując obsługę kodeka LC3 oraz dźwięk przestrzenny. Zmiany objęły także samą budowę urządzeń – model Evolve3 85 jest o 35% smuklejszy i 23% lżejszy od swojego poprzednika, modelu Evolve2 85. Wariant ten nastawiony jest na maksymalną izolację pasywną. Z kolei mniejszy model Evolve3 75 to konstrukcja zaprojektowana z myślą o większej przewiewności i zachowaniu kontaktu z otoczeniem.

Istotnym elementem specyfikacji technicznej nowej serii jest zasilanie. Jabra zdecydowała się na zastosowanie wymiennych baterii w obu modelach, co wydłuża żywotność sprzętu i ułatwia ewentualny serwis. Czas pracy na jednym ładowaniu dla modelu Evolve3 85 wynosi do 25 godzin rozmów lub do 120 godzin słuchania muzyki (przy wyłączonym ANC). Model Evolve3 75 oferuje odpowiednio do 22 godzin rozmów i 110 godzin odtwarzania multimediów. Urządzenia obsługują szybkie ładowanie przewodowe, które po 10 minutach podłączenia do prądu zapewnia energię na 10 godzin pracy. Możliwe jest również ładowanie bezprzewodowe.

Słuchawki są dostarczane ze wstępnie sparowanym adapterem Bluetooth Low Energy, choć obsługują również Bluetooth do bezpośredniego łączenia z urządzeniami. Zarządzanie flotą słuchawek w firmach umożliwia oprogramowanie Jabra Plus Management, pozwalające działom IT na zdalną konfigurację i aktualizację firmware'u.

Użytkownicy indywidualni otrzymają dostęp do aplikacji mobilnej Jabra Plus z korektorem dźwięku, natomiast wersja desktopowa tego narzędzia ma zadebiutować w drugiej połowie 2026 roku.