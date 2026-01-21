Rozrywka

Arcydzieło fantasy nieoczekiwanie rozbiło bank. Zaskoczyło wszystkich

Trylogia "Władcy Pierścieni" dla wielu osób jest niczym innym, jak arcydziełem fantasy. Coś, co miało być zwykłym wydarzeniem rocznicowym, zaskoczyło wszystkich, a przede wszystkim, sieci kinowe. Już w pierwszy weekend seanse przyniosły 11 milionów dolarów zysku w światowych kasach.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:22
0
Arcydzieła fantasy umieją na siebie zarabiać

Podczas gdy fani grzecznie czekają na kolejną część serii "Polowanie na Golluma" w reżyserii Andy'ego Serkisa, która ma pojawić się w grudniu 2027, producenci szykują dla nich atrakcje tematyczne. W związku z 25. rocznicą premiery "Władcy Pierścieni: Drużyny Pierścienia (2001), w weekend cała trylogia powróciła do kin. Miało to być zwykłe, rocznicowe wydarzenie zaplanowane na dwa weekendy (16-18 oraz 23-25 stycznia). Celebracja ta jednak cieszy się tak gigantycznym zainteresowaniem, że amerykańskie sieci nie nadążały ze sprzedażą biletów i musiały w tempie natychmiastowym organizować dodatkowe seanse. 

Na ekranach amerykańskich kin, już w piątek można było zobaczyć "Drużynę Pierścienia", w sobotę "Dwie wieże", w niedzielę z kolei - "Powrót króla". Pierwszy z prezentowanych filmów zarobił w USA 3,85 mln dolarów, drugi 2,64 mln, a trzeci 2,5 mln. Zainteresowanie było tak duże, że wielu właścicieli kin zdecydowało się dorzucić seanse także na inne dni tygodnia lub zaoferować maratony całej trylogii.

Dodatkowe seanse trylogii "Władca Pierścieni"

Reżyser Peter Jackson zadbał o niespodzianki dla widzów, z okazji tego rocznicowego wydarzenia. Z myślą o 25. rocznicy kinowej premiery "Drużyny Pierścienia" nagrał nowe wprowadzenia do filmów, które wyświetlano przed każdym seansem. Jak to w Ameryce, każda rocznica jest także pretekstem do robienia biznesu, chociażby w przypadku sprzedaży okolicznościowych pojemników na Popcorn. 

Łączny dochód ze wszystkich filmów aktorskich "Władca Pierścieni" i "Hobbit" wydanych w sześciu tytułach, przekroczył już 5,9 miliarda dolarów w światowym box office. 

