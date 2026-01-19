PKO BP odda nawet 1200 zł. Wystarczy aktywować

Allegro i PKO BP uruchamiają Klik

Allegro Klik to nowa metoda płatności, którą łączy w sobie konto osobiste w PKO BP z kontem w Allegro. Zaletą ma być szybkość i prostota finalizacji zakupów, w tym możliwość autoryzacji transakcji bez opuszczania aplikacji Allegro. Jakby tego było mało, to klienci mogą też liczyć na spore benefity, w tym: