PKO BP odda nawet 1200 zł. Wystarczy aktywować
Kilka dni temu informowaliśmy o uruchomieniu przez Allegro i PKO BP nowej usługi Klik. Teraz bank zdradził więcej szczegółów, jak ma to działać.
Allegro i PKO BP uruchamiają Klik
Allegro Klik to nowa metoda płatności, którą łączy w sobie konto osobiste w PKO BP z kontem w Allegro. Zaletą ma być szybkość i prostota finalizacji zakupów, w tym możliwość autoryzacji transakcji bez opuszczania aplikacji Allegro. Jakby tego było mało, to klienci mogą też liczyć na spore benefity, w tym:
- cashback w wysokości do 1200 zł przez 12 miesięcy (100 zł miesięcznie za zakupy opłacone przez Allegro Klik)
- cashback do 3 proc. od zakupów z Allegro:
- 1 proc. po aktywacji Klik
- 1 proc. za wpływy na konto w wysokości co najmniej 2000 zł
- 1 proc. za korzystanie z dodatkowych produktów banku, aktywowanych po uruchomieniu usługi
- szybki zwrot pieniędzy w ramach cashback (najpóźniej w następny dzień roboczy, bezpośrednio na konto)
- Allegro Smart! na 6 miesięcy za 1 zł
Allegro Klik to kolejny krok w upraszczaniu zakupów online dla milionów Polaków regularnie korzystających z naszej platformy. Łączymy technologię Allegro z bankowością PKO Banku Polskiego tak, aby klienci mogli kupować szybciej, wygodniej i czerpać z tego realne korzyści. Dzięki wspólnej skali Allegro i PKO Banku Polskiego te korzyści naprawdę robią różnicę w domowym budżecie.
Poza tym Allegro i PKO BP przygotowały też nowość dla przedsiębiorców. To "Pożyczka na większe potrzeby" w ramach Allegro Kapitał. Decyzja kredytowa ma być wydawana nawet w 3 minuty. Wysokość pozyczki wyniesie od 5 do 300 tys. zł.
Dodatkowy kapitał daje przedsiębiorcom realną przewagę konkurencyjną. Dzięki pożyczce od PKO Banku Polskiego dostępnej bezpośrednio na Allegro, nasi partnerzy mogą jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby rynku - rozwijać ofertę, inwestować w obsługę klientów czy reklamę, i w efekcie zwiększać sprzedaż. To konkretne wsparcie dla firm, które chcą budować silny i konkurencyjny biznes na naszej platformi.