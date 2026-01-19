Płatności bezgotówkowe

PKO BP odda nawet 1200 zł. Wystarczy aktywować

Kilka dni temu informowaliśmy o uruchomieniu przez Allegro i PKO BP nowej usługi Klik. Teraz bank zdradził więcej szczegółów, jak ma to działać.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 14:02
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PKO BP odda nawet 1200 zł. Wystarczy aktywować

Allegro i PKO BP uruchamiają Klik

Allegro Klik to nowa metoda płatności, którą łączy w sobie konto osobiste w PKO BP z kontem w Allegro. Zaletą ma być szybkość i prostota finalizacji zakupów, w tym możliwość autoryzacji transakcji bez opuszczania aplikacji Allegro. Jakby tego było mało, to klienci mogą też liczyć na spore benefity, w tym:

Dalsza część tekstu pod wideo
  • cashback w wysokości do 1200 zł przez 12 miesięcy (100 zł miesięcznie za zakupy opłacone przez Allegro Klik)
  • cashback do 3 proc. od zakupów z Allegro:
    • 1 proc. po aktywacji Klik
    • 1 proc. za wpływy na konto w wysokości co najmniej 2000 zł
    • 1 proc. za korzystanie z dodatkowych produktów banku, aktywowanych po uruchomieniu usługi
  • szybki zwrot pieniędzy w ramach cashback (najpóźniej w następny dzień roboczy, bezpośrednio na konto)
  • Allegro Smart! na 6 miesięcy za 1 zł

Allegro Klik to kolejny krok w upraszczaniu zakupów online dla milionów Polaków regularnie korzystających z naszej platformy. Łączymy technologię Allegro z bankowością PKO Banku Polskiego tak, aby klienci mogli kupować szybciej, wygodniej i czerpać z tego realne korzyści. Dzięki wspólnej skali Allegro i PKO Banku Polskiego te korzyści naprawdę robią różnicę w domowym budżecie.

mówi Rafał Czernik, wiceprezes ds. usług finansowych w Allegro i prezes Allegro Pay.

Poza tym Allegro i PKO BP przygotowały też nowość dla przedsiębiorców. To "Pożyczka na większe potrzeby" w ramach Allegro Kapitał. Decyzja kredytowa ma być wydawana nawet w 3 minuty. Wysokość pozyczki wyniesie od 5 do 300 tys. zł.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon XIAOMI Redmi Note 15 Pro 5G 8/256GB 6.83" 120Hz Czarny
Smartfon XIAOMI Redmi Note 15 Pro 5G 8/256GB 6.83" 120Hz Czarny
0 zł
1699 zł - najniższa cena
Kup teraz 1699 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12GB/1TB 6.9" 120Hz Czarny SM-S938
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12GB/1TB 6.9" 120Hz Czarny SM-S938
-501 zł
7099 zł - najniższa cena
Kup teraz 6598 zł
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.7'' 120Hz Złoty (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.7'' 120Hz Złoty (CPO)
-1050.99 zł
4549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3499 zł
Advertisement

Dodatkowy kapitał daje przedsiębiorcom realną przewagę konkurencyjną. Dzięki pożyczce od PKO Banku Polskiego dostępnej bezpośrednio na Allegro, nasi partnerzy mogą jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby rynku - rozwijać ofertę, inwestować w obsługę klientów czy reklamę, i w efekcie zwiększać sprzedaż. To konkretne wsparcie dla firm, które chcą budować silny i konkurencyjny biznes na naszej platformi.

dodaje Czernik.
Image
telepolis
allegro PKO Bank Polski PKO BP Allegro KLIK
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl, Bangla press / Shutterstock.com