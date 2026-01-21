Bezpieczeństwo

21 stycznia nie zadziałają karty. Bank wyjaśnia, o co chodzi

Santander Consumer Bank opublikował na swojej stronie ważną informację dla posiadaczy kart kredytowych. Dzisiejszej nocy, na użytkowników tej usługi bankowej czeka przerwa techniczna oraz wiążące się z nią utrudnienia.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:31
Przerwa techniczna w Santander Consumer Bank

Każde prace techniczne przeprowadzane przez bank, mają to do siebie, że lekko zakłócają jego pracę. Lepiej zatem wiedzieć o nich z wyprzedzeniem, aby uniknąć niepotrzebnych frustracji. Bank nie ukrywa, że problemy mogą nastąpić dzisiejszej nocy, czyli 21 stycznia 2026 roku. Warto zatem mieć na uwadze fakt, że między północą, a godziną 3:00 nad ranem, mogą nastąpić trudności w korzystaniu z kart. Jest to pierwsza tego typu przerwa w tym roku. 

21 stycznia 2026 karty nie zadziałają prawidłowo

W nocy 21 stycznia, od godziny 0:00 do 3:00, będziemy prowadzić prace techniczne. W tym czasie możesz nie widzieć informacji o kartach kredytowych w aplikacji mobilnej oraz bankowości internetowej.

informuje w komunikacie Santander Consumer Bank. 

I choć niektóre z usług, mogą być w tym czasie niedostępne, to będzie dostępna ta najważniejsza -  zastrzeżenie karty. Jeśli akurat w tym czasie, będziesz potrzebował, z jakichś powodów tego dokonać, wystarczy, że zadzwonisz na numer banku 71 358 22 20. Linia ta jest czynna całą dobę i nie wpływają na jej działanie żadne przeprowadzane w banku prace. Koszt połączenia jest zgodny z obowiązującą taryfą operatora.

Santander Consumer Bank zapewnia także, że po zakończeniu planowanych prac, wszystkie usługi powrócą do pełnej funkcjonalności. 

Zródła zdjęć: Mino Surkala / Shutterstock
Źródła tekstu: Santander Consumer Bank