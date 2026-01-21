Te słuchawki będą szeptać Ci do ucha o tym, że zaoszczędzisz 280 zł

Tak się natomiast składa, że możecie kupić jedne z nich w niesamowitej promocji, bo za 169 zł, czyli aż 280 zł taniej. Mowa tu o soundcore C40i, które poza swoją otwartą konstrukcją i nietypowym sposobem zakładania ich na ucho, mają znacznie więcej do zaoferowania. Warto jednak pochylić się nad ich sposobem zakładania, który polega na założeniu ich na płatek ucha. Co więcej, ich obudowa jest przeźroczysta, przez co prezentują się niesamowicie.

Najważniejsze jest jednak to, jak te słuchawki grają. Tu możemy liczyć na gigantyczny, owalny przetwornik 17 × 12 mm z tytanową powłoką. Wbudowana bateria pozwala natomiast na 7 godzin ciągłej pracy, co jest niezłym wynikiem jak na tak duże membrany, oraz do 21 godzin pracy z wykorzystaniem etui. Dodatkowo słuchawki te wytrzymują pot i deszcz zgodnie z normą IPX4. A wszystko to za jedyne 169 zł.