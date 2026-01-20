Co zrobić, kiedy nie masz dostępu do Internetu? Podpowiadamy

Dalsza część tekstu pod wideo

Pół biedy, jeśli faktycznie celowo postanowiliśmy się zaszyć gdzieś w głębi puszczy. Gorzej, że aby znaleźć się „z dala od cywilizacji” czasem wystarczy wyjechać kawałek za miasto. W wielu miejscowościach dostęp do Internetu nadal potrafi być problemem. Pod światłowód nie ma infrastruktury, a zasięg telefoniczny jest zbyt słaby, by można było korzystać z alternatywy w postaci Internetu mobilnego.

Na całe szczęście pojawiło się rozwiązanie, które w takiej sytuacji sprawdzi się idealnie: Starlink.

Internet w dowolnym miejscu

O Starlinku miał już chyba okazję usłyszeć każdy. W teorii to po prostu kolejna usługa dostępu do Internetu. Różnica jest taka, że zamiast wykorzystywać do tego celu światłowód albo infrastrukturę telefoniczną, tutaj mamy do czynienia z łącznością satelitarną.

Co to oznacza w praktyce? Że dzięki Starlinkowi mamy dostęp do Internetu praktycznie wszędzie. Nieważne, gdzie mieszkamy – wystarczy kawałek czystego nieba i cały cyfrowy świat stoi przed nami otworem.

Co ważne, jakość takiego połączenia potrafi być zupełnie przyzwoita. Prędkość transferu uzyskiwanego z pomocą systemu Starlink spokojnie przekracza 100 Mb/s, a w korzystnych warunkach potrafi się zbliżyć do 200 Mb/s. W praktyce w Polsce typowa prędkość pobierania mieści się w okolicach 130 Mb/s, a więc w wielu sytuacjach kilkukrotnie przebija to, co można uzyskać z pomocą LTE czy 5G.

Zestaw na każde potrzeby

Sporym plusem Starlinka jest to, że cały system nie wymaga skomplikowanej instalacji i czekania na technika, który by go nam zamontował. Zamiast tego wystarczy kupić jeden z kilku dostępnych zestawów, znaleźć kawałek wolnej przestrzeni i ustawić antenę w taki sposób, by miała niezakłócony widok na niebo. Tak naprawdę jedyny kabel, o który musimy się martwić, to kabel zasilający.

No ale właśnie – najpierw trzeba wybrać odpowiedni zestaw, na który składa się antena, router bezprzewodowy oraz niezbędne elementy montażowe. Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie bez trudu kupicie w Media Expert. Pozostaje jednak pytanie, czym tak właściwie się różnią?

Starlink Mini Kit

Starlink Mini Kit to najtańszy, najbardziej kompaktowy zestaw. Jest przystosowany przede wszystkim do użytku mobilnego, a więc stanowi świetną opcję na przykład na biwak, podczas podróży lub jako awaryjny kanał dostępu do sieci w sytuacji, kiedy nasze podstawowe połączenie bywa zawodne.

Mobilność zestawu bierze się przede wszystkim z tego, że to antena i router zostały połączone w jeden zgrabny moduł. Dodatkowo całość jest bardzo lekka, bo waży raptem 1,10 kg (bez akcesoriów). Do tego może się pochwalić wodoodpornością na poziomie IP67, a pobór mocy to raptem 25-40 W, czyli sporo mniej niż w przypadku większych zestawów.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by Starlink Mini Kit kupić z myślą o użytku domowym. Poradzi sobie bez problemu, a sporym atutem jest w tym przypadku niższa cena niż w przypadku innych dostępnych opcji.

Starlink Standard Kit

Jeśli nie wiecie, na jaką wersję Starlinka się zdecydować, to prawdopodobnie najlepszym wyborem dla Was będzie Starlink Standard Kit. To podstawowa opcja, przeznaczona przede wszystkim do użytku domowego. Zestaw nieco większy, o większym zużyciu energii (75-100 W), ale w zamian oferujący znacznie lepsze parametry.

W standardowym zestawie antena i router to dwa niezależne elementy, dzięki czemu każdy z nich może się pochwalić nieco większymi możliwościami. Zyskuje na tym przede wszystkim ten drugi, który zapewnia łączność Wi-Fi 6 i zasięg sięgający nawet 297 m². To oznacza stabilne połączenie nawet w budynkach i przy bardziej skomplikowanym układzie pomieszczeń. Ważna rzecz, jeśli planujemy np. grać online lub oglądać filmy na platformach streamingowych.

Starlink w Media Expert

Jeśli chcecie zacząć swoją przygodę z Internetem z satelity, to najlepiej w ramach pierwszego kroku zajrzeć na stronę Media Expert. Znajdziecie tam więcej informacji o usłudze Starlink oraz możecie kupić każdy z wymienionych tu zestawów. To najprostsza droga, by już nigdy nie musieć narzekać na problemy z dostępem do sieci.