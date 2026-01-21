O tym polskim serialu już jest głośno. Netflix wie, po jakie tematy sięgać

"Ołowiane dzieci" czyli dramat lokalnej śląskiej społeczności

Ta nowa oryginalna produkcja Netflixa to serial fabularny w reżyserii Macieja Pieprzycy. Nawiązuje on do tragedii, która wstrząsnęła Śląskiem w dobie komunistycznego reżimu. Serial, oceniając po zwiastunie, zapowiada się bardzo ciekawie, a co najważniejsze jest mocno osadzony w śląskiej tożsamości. Całkiem prawdopodobne, że spodoba się widzom, tak samo jak "Heweliusz".

Dalsza część tekstu pod wideo

Siłę jednostki w "Ołowianych dzieciach" reprezentuje Joanna Kulig. Obok niej zobaczymy także inne mocne kobiece nazwiska reprezentujące polskie kino ostatniego czasu: Kingę Preis, Agatę Kuleszę i Julię Polaczek.

Materiały prasowe

Materiały prasowe

Data premiery na Netflixie to 11 luty 2026

"Ołowiane dzieci" to sześć, trzymających w napięciu, lekko mrocznych, odcinków. Co najbardziej poruszające, to fakt, że cała historia została oparta na prawdziwych wydarzeniach, jakie miały miejsce na Śląsku w latach 70.

"Ołowiane dzieci" o czym opowiada serial?