Ledwo co się pojawił, a już jest jedynką Netfixa. Widzowie się rozpływają

"Heweliusz" nowym numerem 1. Netflixa

Już w dniu premiery, serial stał się numerem jeden platformy. Jest też wielce prawdopodobne, że utrzyma się w czołówce przez dłuższy czas. Trzeba przyznać, że było to nie lada przedsięwzięcie, ale jak widać - opłaciło się. To aż 105 dni zdjęciowych, zaangażowanie ponad 120 aktorów, 3000 statystów, 2000 pojazdów grających, 70 lokalizacji i oraz 700 ton wody na planie zdjęciowym. Realizowano go w Polsce (m.in. Świnoujściu, Gdyni, Szczecinie, Warszawie) i w Brukseli.

W sieci już dziś znajdziemy pełno recenzji, które wyrażają bardziej zachwyty niż rozczarowanie i to już jest sukces. "Nie ma co ukrywać, to jest show" twierdzi redaktor Filmwebu, "Będziecie przerywać seans, by złapać oddech" czytamy na Onecie. Większość mówi nawet o tym, że najnowszy serial Holoubka jest nawet lepszy niż "Wielka woda", inni porównują z "Czarnobylem". Widzowie mają nadzieję, że "Heweliusz" przebije oba seriale pod wieloma względami.

Polacy oglądają "Heweliusza" na potęgę