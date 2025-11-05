Netflix ma murowany hit. Serial „Heweliusz” już dostępny w serwisie

Od środy, 5 listopada 2025 roku globalna publiczność Netflixa może oglądać pięcioodcinkowy serial „Heweliusz” – inspirowany największą powojenną katastrofą morską w Polsce. Serial wyreżyserował Jan Holoubek, scenariusz napisał Kasper Bajon, a za produkcję odpowiada Anna Kępińska i Telemark.

Netflix zapowiadał emisję serialu już w styczniu tego roku, zdradzając pierwsze szczegóły nowej produkcji. Imponuje jej rozmach – realizacja serialu zajęła 105 dni zdjęciowych, objęła 70 lokalizacji, z udziałem ponad 120 aktorów i przy współpracy aż 3 tys. statystów. Prawie 200 osób zaangażowanych było w postprodukcję.

Sekwencje katastroficzne realizowano m.in. w zaawansowanych technologicznie wodnych halach zdjęciowych LITES Studios w Brukseli – tych samych, z których korzystają największe produkcje światowe.

„Heweliusz” to dramat inspirowany tragedią

Jak wyjaśniają twórcy nowego serialu, „Heweliusz” to historia nie tylko o tragedii na morzu, lecz także o jej konsekwencjach – walce o sprawiedliwość, godność i pamięć w czasach społecznej transformacji, łącząca dramat katastroficzny i sądowy. Serial pokazuje zarówno moment tragicznego zatonięcia promu MF Jan Heweliusz w styczniu 1993 roku, jak i również społeczne, polityczne i emocjonalne skutki wydarzeń tej feralnej nocy.

„Heweliusz” nie jest wiernym przeniesieniem historii sprzed trzech dekad, lecz fikcyjną historią, do której inspiracji dostarczyły liczne wątki i wspomnienia zaczerpnięte ze źródeł dotyczących katastrofy promu. Osią fabuły serialu jest odkrywanie prawdy z różnych perspektyw – zarówno osób związanych z zatonięciem promu, jak i wdów, ocalałych oraz rodzin ofiar, którzy starali się przywrócić honor sobie i swoim bliskim.