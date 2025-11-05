Netflix ma murowany hit. Serial „Heweliusz” już dostępny w serwisie
„Heweliusz”, od dawna zapowiadany serial Netflixa, inspirowany tragedią na Bałtyku, od dziś dostępny jest dla widzów na całym świecie.
Od środy, 5 listopada 2025 roku globalna publiczność Netflixa może oglądać pięcioodcinkowy serial „Heweliusz” – inspirowany największą powojenną katastrofą morską w Polsce. Serial wyreżyserował Jan Holoubek, scenariusz napisał Kasper Bajon, a za produkcję odpowiada Anna Kępińska i Telemark.
Netflix zapowiadał emisję serialu już w styczniu tego roku, zdradzając pierwsze szczegóły nowej produkcji. Imponuje jej rozmach – realizacja serialu zajęła 105 dni zdjęciowych, objęła 70 lokalizacji, z udziałem ponad 120 aktorów i przy współpracy aż 3 tys. statystów. Prawie 200 osób zaangażowanych było w postprodukcję.
Sekwencje katastroficzne realizowano m.in. w zaawansowanych technologicznie wodnych halach zdjęciowych LITES Studios w Brukseli – tych samych, z których korzystają największe produkcje światowe.
„Heweliusz” to dramat inspirowany tragedią
Jak wyjaśniają twórcy nowego serialu, „Heweliusz” to historia nie tylko o tragedii na morzu, lecz także o jej konsekwencjach – walce o sprawiedliwość, godność i pamięć w czasach społecznej transformacji, łącząca dramat katastroficzny i sądowy. Serial pokazuje zarówno moment tragicznego zatonięcia promu MF Jan Heweliusz w styczniu 1993 roku, jak i również społeczne, polityczne i emocjonalne skutki wydarzeń tej feralnej nocy.
„Heweliusz” nie jest wiernym przeniesieniem historii sprzed trzech dekad, lecz fikcyjną historią, do której inspiracji dostarczyły liczne wątki i wspomnienia zaczerpnięte ze źródeł dotyczących katastrofy promu. Osią fabuły serialu jest odkrywanie prawdy z różnych perspektyw – zarówno osób związanych z zatonięciem promu, jak i wdów, ocalałych oraz rodzin ofiar, którzy starali się przywrócić honor sobie i swoim bliskim.
Serial opowiada historię kilku postaci, których losy splatają się w wyniku katastrofy. Kapitan Piotr Binter (Michał Żurawski), członek komisji badającej przyczyny zatonięcia, wikła się w sieć sprzecznych lojalności, próbując odkryć prawdę i obronić dobre imię przyjaciela, kapitana Andrzeja Ułasiewicza (Borys Szyc). Witold Skirmuntt (Konrad Eleryk) – jeden z nielicznych ocalałych członków załogi – zmaga się z traumą, poczuciem winy i presją milczenia. Jolanta Ułasiewicz (Magdalena Różczka), Aneta Kaczkowska (Justyna Wasilewska) i Jadwiga Skirmuntt (Michalina Łabacz) – żony i wdowy, które stają do nierównej walki o prawdę i sprawiedliwość w obliczu instytucjonalnej obojętności. Każde z nich niesie swoją wersję tragedii i inne spojrzenie na jej konsekwencje.