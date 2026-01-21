Astell&Kern prezentuje AK HC5. To flagowy DAC dla smartfonów i konsol

Słuchawki przewodowe wciąż mają swoich zwolenników, oczekujących najlepszej jakości dźwięku, a także zerowych opóźnień sygnału w grach. Z myślą o nich koreański producent sprzętu audio, Astell&Kern, wprowadza na rynek swój nowy, flagowy przetwornik cyfrowo-analogowy.

Nowy Astell&Kern AK HC5 został zaprojektowany jako odpowiedź na zapotrzebowanie na wyższą jakość dźwięku w połączeniu ze smartfonami, laptopami oraz przenośnymi i stacjonarnymi konsolami do gier. Sercem urządzenia jest przetwornik AK4499EX DAC, czyli komponent wykorzystywany w odtwarzaczach DAP wyższej klasy firmy Astell&Kern. Układ ten współpracuje z procesorem cyfrowym AK4191EQ, co pozwala na separację torów cyfrowych i analogowych. Takie rozwiązanie ma na celu minimalizację szumów oraz poprawę szczegółowości brzmienia.

Astell&Kern AK HC5 umożliwia pracę w trybie wysokiej mocy (High Driving Mode). Producent deklaruje, że zapewnia to większą gęstość dźwięku i dynamikę, pozwalając na wysterowanie bardziej wymagających słuchawek audiofilskich. Całość połączona jest przewodem o konstrukcji z podwójnym ekranowaniem szumów, co ma zapewnić stabilną transmisję sygnału.

Urządzenie wyróżnia się także elementami interfejsu rzadko spotykanymi w tej kategorii akcesoriów. AK HC5 wyposażono w wyświetlacz OLED o przekątnej 1,62 cala oraz fizyczne pokrętło głośności oferujące 150-stopniową skalę regulacji. Sprzęt wspiera standardy UAC 1.0 oraz 2.0, co zapewnia kompatybilność z szeroką gamą źródeł – smartfonami Android i iOS, komputerami z Windows 10/11 oraz macOS, a także konsolami PlayStation i Nintendo Switch. Użytkownicy mają również do dyspozycji technologię DAR (Digital Audio Remaster), która konwertuje dźwięk do wyższej częstotliwości próbkowania, oraz sześć filtrów DAC pozwalających na dopasowanie charakterystyki brzmienia.

Do dyspozycji otrzymujemy wyjście słuchawkowe 3,5 mm niezbalansowane i 4,4 mm zbalansowane. Pasmo przenoszenia sięga od 20 Hz nawet do 70 kHz.