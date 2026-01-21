Sprzęt

Astell&Kern prezentuje AK HC5. To flagowy DAC dla smartfonów i konsol

Astell&Kern ogłosił debiut nowego przetwornika cyfrowo-analogowego USB. Model AK HC5 przenosi architekturę znanych odtwarzaczy tego producenta do formy mobilnego adaptera, oferując między innymi podwójny układ DAC i dedykowany tryb wysokiej mocy.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:20
1
Słuchawki przewodowe wciąż mają swoich zwolenników, oczekujących najlepszej jakości dźwięku, a także zerowych opóźnień sygnału w grach. Z myślą o nich koreański producent sprzętu audio, Astell&Kern, wprowadza na rynek swój nowy, flagowy przetwornik cyfrowo-analogowy.

Dalsza część tekstu pod wideo
Nowy Astell&Kern AK HC5 został zaprojektowany jako odpowiedź na zapotrzebowanie na wyższą jakość dźwięku w połączeniu ze smartfonami, laptopami oraz przenośnymi i stacjonarnymi konsolami do gier. Sercem urządzenia jest przetwornik AK4499EX DAC, czyli komponent wykorzystywany w odtwarzaczach DAP wyższej klasy firmy Astell&Kern. Układ ten współpracuje z procesorem cyfrowym AK4191EQ, co pozwala na separację torów cyfrowych i analogowych. Takie rozwiązanie ma na celu minimalizację szumów oraz poprawę szczegółowości brzmienia.

Astell&Kern AK HC5 umożliwia pracę w trybie wysokiej mocy (High Driving Mode). Producent deklaruje, że zapewnia to większą gęstość dźwięku i dynamikę, pozwalając na wysterowanie bardziej wymagających słuchawek audiofilskich. Całość połączona jest przewodem o konstrukcji z podwójnym ekranowaniem szumów, co ma zapewnić stabilną transmisję sygnału.

Urządzenie wyróżnia się także elementami interfejsu rzadko spotykanymi w tej kategorii akcesoriów. AK HC5 wyposażono w wyświetlacz OLED o przekątnej 1,62 cala oraz fizyczne pokrętło głośności oferujące 150-stopniową skalę regulacji. Sprzęt wspiera standardy UAC 1.0 oraz 2.0, co zapewnia kompatybilność z szeroką gamą źródeł – smartfonami Android i iOS, komputerami z Windows 10/11 oraz macOS, a także konsolami PlayStation i Nintendo Switch. Użytkownicy mają również do dyspozycji technologię DAR (Digital Audio Remaster), która konwertuje dźwięk do wyższej częstotliwości próbkowania, oraz sześć filtrów DAC pozwalających na dopasowanie charakterystyki brzmienia.

Do dyspozycji otrzymujemy wyjście słuchawkowe 3,5 mm niezbalansowane i 4,4 mm zbalansowane. Pasmo przenoszenia sięga od 20 Hz nawet do 70 kHz.

Astell&Kern AK HC5 trafi do sprzedaży w Polsce w lutym 2026 roku. Sugerowana cena detaliczna urządzenia została ustalona na poziomie 1999 zł. Sprzęt będzie dostępny w sieciach MP3Store oraz HiFiPRO.

Image
telepolis
Astell & Kern DAC przetwornik cyfrowo-analogowy Astell&Kern AK HC5
Zródła zdjęć: Astell&Kern
Źródła tekstu: MIP