Bezprzewodowy powerbank za pół ceny. x-kom znów zaskakuje
Właściciele smartfonów z ładowaniem Qi, zwłaszcza kompatybilnych z MagSafe doskonale wiedzą, jak wygodne jest to rozwiązanie.
Korzystanie z powerbanku będąc w ruchu, przyjemne nie jest. Ot, mamy dwa urządzenia spięte kablem, z czego obydwa są w naszej kieszeni. Nie jest to ani wygodne, ani bezpieczne dla ich portów USB-C. Kiedy zaś mamy powerbank z MagSafe i ładowaniem bezprzewodowym, to po prostu łączymy je ze sobą magnetycznie, a bateria smartfonu po prostu się ładuje. I tu do gry wchodzi urządzenie o dość długiej nazwie Silver Monkey Ultra Slim Powerbank 5000 mAh.
Silver Monkey Ultra Slim Powerbank 5000 mAh
Jak nietrudno się domyślić, to powerbank ten oferuje 5000 mAh pojemności. Co w przypadku podstawowego modelu iPhone 17 na naładowanie go do… 70-80%. Wynika to z dużych strat podczas ładowania bezprzewodowego. A kiedy korzystamy z etui, to są one jeszcze większe.
Oczywiście mamy tu także dostęp do portu USB-C, którym możemy zarówno naładować powerbank, jak i ładować z niego inne urządzenia. Warto także dodać, że MagSafe pozwala także na ładowanie innych urządzeń wyposażonych w tę technologię. A wszystko to za 64,99 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.