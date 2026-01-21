Sprzęt

Bezprzewodowy powerbank za pół ceny. x-kom znów zaskakuje

Właściciele smartfonów z ładowaniem Qi, zwłaszcza kompatybilnych z MagSafe doskonale wiedzą, jak wygodne jest to rozwiązanie.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:59
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Bezprzewodowy powerbank za pół ceny. x-kom znów zaskakuje

Korzystanie z powerbanku będąc w ruchu, przyjemne nie jest. Ot, mamy dwa urządzenia spięte kablem, z czego obydwa są w naszej kieszeni. Nie jest to ani wygodne, ani bezpieczne dla ich portów USB-C. Kiedy zaś mamy powerbank z MagSafe i ładowaniem bezprzewodowym, to po prostu łączymy je ze sobą magnetycznie, a bateria smartfonu po prostu się ładuje. I tu do gry wchodzi urządzenie o dość długiej nazwie Silver Monkey Ultra Slim Powerbank 5000 mAh.

Dalsza część tekstu pod wideo
Silver Monkey Ultra Slim Powerbank 5000 mAh Powerbank bez kabla

Silver Monkey Ultra Slim Powerbank 5000 mAh

Jak nietrudno się domyślić, to powerbank ten oferuje 5000 mAh pojemności. Co w przypadku podstawowego modelu iPhone 17 na naładowanie go do… 70-80%. Wynika to z dużych strat podczas ładowania bezprzewodowego. A kiedy korzystamy z etui, to są one jeszcze większe. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Powerbank HAMA Performance 10 10000 mAh Antracyt
Powerbank HAMA Performance 10 10000 mAh Antracyt
0 zł
75.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 75.99 zł
Powerbank REBELTEC P20 20000mAh 10W Biały
Powerbank REBELTEC P20 20000mAh 10W Biały
0 zł
79.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 79.99 zł
Powerbank BASEUS Adaman Metal 20000mAh 65W Czarny
Powerbank BASEUS Adaman Metal 20000mAh 65W Czarny
0 zł
210.29 zł - najniższa cena
Kup teraz 210.29 zł
Advertisement
Silver Monkey Ultra Slim Powerbank 5000 mAh Powerbank bez kabla

Oczywiście mamy tu także dostęp do portu USB-C, którym możemy zarówno naładować powerbank, jak i ładować z niego inne urządzenia. Warto także dodać, że MagSafe pozwala także na ładowanie innych urządzeń wyposażonych w tę technologię. A wszystko to za 64,99 zł

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
Silver Monkey Powerbanki Silver Monkey Ultra Slim Powerbank 5000 mAh
Zródła zdjęć: Silver Monkey