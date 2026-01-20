Warto było czekać. Genialny western powraca na polskie ekrany

"Billy the Kid" pojawi się na kanale Viaplay Filmy i seriale już 26 stycznia. Zanotujcie datę, bo warto.

Ten genialny western powraca na małe ekrany z 2. sezonem, który po raz pierwszy będzie można obejrzeć w Polsce. Tom Blyth (tytułowy Billy the Kid) ponownie zabierze nas w niesamowitą podróż na Dziki Zachód i przypomni losy jednej z najbardziej legendarnych postaci tamtej epoki.

Rewolwerowcy i krwawe pojedynki

Drugi sezon jest bezpośrednią kontynuacją fabuły z pierwszej części produkcji. Dla tych mniej wtajemniczonych, krótka przypominajka pierwszego sezonu: Billy the Kid przemienił się w nim z ubogiego chłopca w jednego z najsłynniejszych rewolwerowców w historii. W pewnym momencie, rozpoczął pracę u boku swojego najlepszego przyjaciela Jesse'go Evansa. Wraz z grupą przestępczą znaną jako Seven Rivers Warriors, wykonywali oni zlecenia dla potężnych ranczerów i biznesmenów. Ich bezwzględność jednak nie spodobała się Billy'emu, który ostatecznie postanowił stanąć po drugiej stronie barykady.

"Billy the Kid" czego spodziewać się po 2. sezonie?

Słynny rewolwerowiec Billy the Kid (Tom Blyth) ponownie stanie do krwawej walki ze swoim dawnym przyjacielem Jessem (Daniel Webber) i jego bandą działającą pod przykrywką biznesowo-politycznej siatki wpływów The House. Niepozorny konfilkt w stosunkowo krótkim czasie przerodzi się w słynną wojnę w hrabstwie Lincoln. To jak ona się potoczy, odmieni życie bohaterów raz na zawsze.

Mimo, że kultowy serial o "Billy the Kid" doczekał się już trzech sezonów, to w naszym kraju, do tej pory, była dostępna jedynie pierwsza część przygód słynnego rewolwerowca. Jak to często bywa, polscy widzowie musieli uzbroić się w niebywałą cierpliwość i czekać, aż kolejne odcinki trafią na którąś z rodzimych platform. Teraz to już pewne - druga część pojawi się na ekranach już 26 stycznia 2026 roku.