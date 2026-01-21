8849 Tank X: projektor i gigantyczna bateria w pancernej obudowie

Zapowiadany 8849 Tank X to następca modelu Tank 4 Pro, który testowałem w ubiegłym roku. Poprzednik wykazał się dużą dzielnością w terenie, ale sprawdził się też jako sprzęt multimedialny. Nowy 8849 Tank X kontynuuje to podejście, w jeszcze lepszym wydaniu.

8849 Tank X z ulepszonym projektorem

Najważniejszym wyróżnikiem tego modelu pozostaje wbudowany projektor DLP, który teraz oferuje rozdzielczość 1080p i jasność na poziomie 220 lumenów. Dla porównania Tank 4 Pro oferował rozdzielczość 720p przy jasności 100 lumenów, co i tak zapewniało bardzo dobry efekt, porównywalny z niezależnymi, przenośnymi projektorami. Tym razem należy spodziewać się jeszcze lepszych rezultatów.

Producent zadbał o komfort obsługi projektora, wyposażając moduł w laserowy autofocus działający w zakresie od pół metra do trzech metrów, co eliminuje konieczność ręcznego dostrajania ostrości obrazu.

8849 Tank X wyposażony jest w ekran IPS o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 1080 × 2460 pikseli i odświeżaniu 120 Hz. Pod maską tej bestii pracuje układ MediaTek Dimensity 8200, wspierany przez 16 GB pamięci RAM oraz 512 GB przestrzeni na dane użytkownika. Pod tym względem poprzednik prezentował się nieco lepiej, bo miał nowszy układ (Dimensity 8300) i 1 TB pamięci. Mimo wszystko taka konfiguracja powinna się sprawdzić w większości sytuacji.

Smartfon obsługuje łączność 5G, Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.4 i NFC, ma także wbudowane radio FM. Ma też całkiem obiecującą sekcję fotograficzną, tworzoną przez główny aparat 50 Mpix z sensorem IMX766, aparat noktowizyjny 64 Mpix oraz jednostkę 8 Mpix z teleobiektywem o 3-krotnym zbliżeniem optycznym. Z przodu znalazł się aparat 32 Mpix.

8849 Tank X to prawdziwy gigant czasu pracy, wyposażony w akumulator o pojemności aż 17 600 mAh, który naładujemy z mocą 120 W. Dla porównania – starszy Tank 4 Pro wyposażany jest w baterię 11 600 mAh, więc nowy model zapewni jeszcze dłuższy czas pracy.

Całość zamknięto w iście czołgową obudowie spełniającej normę IP68, wyposażonej w dodatkowe przyciski PTT oraz port podczerwieni. Co więcej, na pleckach znajduje się potężna lampa kempingowa, generująca światło o jasności aż 1200 lumenów, dodatkowo wspierana przez system świateł ostrzegawczych RGB. Tak bogata specyfikacja ma jednak swoje wysmagania – 8849 Tank X ma aż 31,9 mm grubości i waży 750 g.