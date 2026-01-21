Niewielki implant, a może tak wiele. Naukowcy zszkowani wynikami badań
Implant zmieniający życie istnieje? Wszystko na to wskazuje, że naukowcom w końcu udało się dokonać przełomowego odkrycia. Dzięki niewielkiemu urządzeniu niektórzy pacjenci, cierpiący na najcięższą depresję, w końcu wyzdrowieli.
Naukowcy dzielą się radosną wiadomością - stymulacja nerwu błędnego pomogła wielu osobom opornym na leczenie depresji, poczuć się w końcu lepiej. Co ważne, implant pozwolił także utrzymać ten stan i to przynajmniej przez dwa lata.
Wyniki badań dają powody do radości
Większość uczestników badania zmagała się od dziesiątek lat z depresją i wyczerpała wszelkie dostępne możliwości leczenia. Osoby, u których nastąpiła poprawa po roku, utrzymały poprawę w dłuższej perspektywie.
Ta przypadłość dotyka 280 milionów osób. Około co piąty dorosły w Stanach Zjednoczonych doświadcza poważnej depresji w pewnym momencie swojego życia. Stan zwany depresją odporną na leczenie może jednak utrzymywać się latami, a nawet całymi dekadami. Nowe badania sugerują, że niewielkie, wszczepione urządzenie może przynieść znaczącą i długotrwałą ulgę dla osób z najcięższą postacią tej choroby.
Implant, który pomaga wyjść z depresji i utrzymać ten stan
Naukowcy z Washington University School of Medicine w St. Louis przeprowadzili duże wieloośrodkowe badanie kliniczne. Wzięło w nim udział 500 pacjentów z 84 lokalizacji w Stanach Zjednoczonych. Uczestnicy zmagali się z depresją średnio od 29 lat i wypróbowali już 13 różnych metod leczenia, jednak żadna z nich nie przyniosła rezultatu.
Naukowcy odkryli, że implant zaprojektowany do stymulacji nerwu błędnego wiązał się z trwałą poprawą objawów depresji, codziennego funkcjonowania i ogólnej jakości życia. U większości pacjentów poprawa nastąpiła już po roku, a efekty utrzymywały się przez co najmniej dwa lata.
Byliśmy zszokowani, że co piąty pacjent praktycznie nie miał objawów depresji po dwóch latach. Widząc takie wyniki w przypadku tej skomplikowanej choroby, z optymizmem patrzę w przyszłość tego leczenia.
Terapia polega na chirurgicznym umieszczeniu urządzenia pod skórą klatki piersiowej. Urządzenie wysyła precyzyjne kontrolowane sygnały elektryczne do lewego nerwu błędnego, który jest kluczowy w komunikacji między mózgiem a wieloma narządami wewnętrznymi.
Najnowsze wyniki pochodzą z trwającego badania RECOVER i zostały opublikowane 13 stycznia w International Journal of Neuropsychopharmacology.