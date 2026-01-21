Nowa wersja Android Auto już dostępna. Jedna, ale oczekiwana zmiana
Google udostępnił już Android Auto w wersji 16.0. Nowa wersja przynosi jedną, ale oczekiwaną przez użytkowników zmianę.
Nowy odtwarzacz multimedialny w Android Auto
Google udostępnił użytkownikom przeprojektowany odtwarzacz multimediów w Android Auto w wersji 16.0.660224. Wydanie to było wcześniej dostępne w wersji beta, ale teraz trafiło już do stabilnego kanału. To ten sam interfejs, który firma pokazała po raz pierwszy na Google I/O 2025.
W nowym układzie przycisk odtwarzania/pauzy przeniesiono do lewego dolnego rogu, obok niego umieszczono podstawowe sterowanie utworem, a dalej dodatkowe kontrolki odtwarzania. Nieco zmienia dotychczasowe przyzwyczajenia, ale jednocześnie poprawia ergonomię dostępu do przycisków.
Odświeżony design pojawia się już m.in. w Spotify i Pocket Casts, gdzie widać też lepsze dopasowanie motywu Material You do okładki albumu.
Zmieniony układ widać również w skondensowanym widoku na pulpicie samochodowym Android Auto. Poza nowym odtwarzaczem w wersji 16.0 Android Auto nie odnotowano żadnych innych istotnych zmian widocznych dla użytkownika. Poza tym analiza aplikacji nie wykazała żadnych dodatkowych nowości.