Nowa wersja Android Auto już dostępna. Jedna, ale oczekiwana zmiana

Nowy odtwarzacz multimedialny w Android Auto

Google udostępnił użytkownikom przeprojektowany odtwarzacz multimediów w Android Auto w wersji 16.0.660224. Wydanie to było wcześniej dostępne w wersji beta, ale teraz trafiło już do stabilnego kanału. To ten sam interfejs, który firma pokazała po raz pierwszy na Google I/O 2025.

W nowym układzie przycisk odtwarzania/pauzy przeniesiono do lewego dolnego rogu, obok niego umieszczono podstawowe sterowanie utworem, a dalej dodatkowe kontrolki odtwarzania. Nieco zmienia dotychczasowe przyzwyczajenia, ale jednocześnie poprawia ergonomię dostępu do przycisków.

Odświeżony design pojawia się już m.in. w Spotify i Pocket Casts, gdzie widać też lepsze dopasowanie motywu Material You do okładki albumu.