Aplikacje

Nowa wersja Android Auto już dostępna. Jedna, ale oczekiwana zmiana

Google udostępnił już Android Auto w wersji 16.0. Nowa wersja przynosi jedną, ale oczekiwaną przez użytkowników zmianę.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:43
1
Nowy odtwarzacz multimedialny w Android Auto

Google udostępnił użytkownikom przeprojektowany odtwarzacz multimediów w Android Auto w wersji 16.0.660224. Wydanie to było wcześniej dostępne w wersji beta, ale teraz trafiło już do stabilnego kanału. To ten sam interfejs, który firma pokazała po raz pierwszy na Google I/O 2025.

W nowym układzie przycisk odtwarzania/pauzy przeniesiono do lewego dolnego rogu, obok niego umieszczono podstawowe sterowanie utworem, a dalej dodatkowe kontrolki odtwarzania. Nieco zmienia dotychczasowe przyzwyczajenia, ale jednocześnie poprawia ergonomię dostępu do przycisków.

Odświeżony design pojawia się już m.in. w Spotify i Pocket Casts, gdzie widać też lepsze dopasowanie motywu Material You do okładki albumu.

Zmieniony układ widać również w skondensowanym widoku na pulpicie samochodowym Android Auto. Poza nowym odtwarzaczem w wersji 16.0 Android Auto nie odnotowano żadnych innych istotnych zmian widocznych dla użytkownika. Poza tym analiza aplikacji nie wykazała żadnych dodatkowych nowości.

telepolis
Android Auto Android Auto aktualizacja Android Auto 16.0
Zródła zdjęć: TY Lim / Shutterstock.com
Źródła tekstu: 9to5Google