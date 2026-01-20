Bank wydał komunikat. Atakowani łapią się jak muchy na lep

Każdy by chciał pomnożyć zyski

Warto się zapoznać z jego treścią, bowiem ofiarą oszustów może stać się każdy, kto posiada konto bankowe. W ostatnim czasie natomiast, w sieci oraz na portalach społecznościowych, możemy zauważyć wzmożoną działalność "doradców", którzy oferują nam pozornie korzystne i atrakcyjne inwestycje. Bank Pocztowy tłumaczy, od jakich ofert powinniśmy trzymać się z daleka.

Eksperci z Banku Pocztowego zauważyli pewien ustalony z góry schemat działania oszustów. Oto, kiedy powinna nam się zapalić lampka ostrzegawcza:

Propozycje najczęściej dotyczą najczęściej ulokowania środków w kryptowaluty, Baltic Pipe, obligacje Skarbu Państwa, akcje Orlen i giełdę Forex. czytamy na stronie z komunikatami.

Wiadomo, że pomnażanie pieniędzy oraz próby inwestycji nie są niczym złym, ale zanim zainwestujemy, zweryfikujmy naszego brokera w rejestrze podmiotów prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego lub sprawdźmy, czy nie znajduje się on przypadkiem na liście ostrzeżeń publicznych.

Tego typu działania są w stanie uchronić nasze pieniądze przed wyłudzeniem. Jeśli oferta wyda nam się nieco za bardzo atrakcyjna, oraz gdy zyski będą nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do innych ofert na rynku, wówczas zachowajmy wzmożoną ostrożność. Nie dajmy ponieść się emocjom, zachowajmy zdrowy rozsądek.

Jak nie dać się oszukać?