Te słuchawki świetnie grają, działają do 9 godzin, a kupisz je za 59 zł

Tak właśnie sprawa wygląda ze słuchawkami soundcore A25i, które w kolorze białym możecie kupić za jedyne 59 zł. I chociaż opis na stronie sugeruje przecenę z 99 zł, to warto podkreślić, że w kolorze czarnym kosztują one już 119 zł. Przecena wynosi więc 60, a nie 40 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

soundcore A25i

Co dostajemy w tej cenie? No cóż, bardzo dobrze grające słuchawki odporne na pot i deszcz w ramach normy IPX5, których bateria trzyma naprawdę dobrze. Mowa tu jest o 9 godzinach ciągłego słuchania etui, a czas ten można wydłużyć do 28 godzin dzięki dołączonemu etui.

To jednak nie wszystko: zaledwie 10 minut ładowania daje nam 2 godziny słuchania muzyki. Łatwo więc wycisnąć z nich naprawdę dużo. A wszystko to za jedyne 59 zł.