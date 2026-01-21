Sprzęt

Te słuchawki świetnie grają, działają do 9 godzin, a kupisz je za 59 zł

Czy można kupić świetne słuchawki za kilka dych? Oczywiście, że tak. Warunek jest jednak prosty: to działa tylko w przypadku przeceny ze znacznie wyższej kwoty. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:25
0
Telepolis.pl
Tak właśnie sprawa wygląda ze słuchawkami soundcore A25i, które w kolorze białym możecie kupić za jedyne 59 zł. I chociaż opis na stronie sugeruje przecenę z 99 zł, to warto podkreślić, że w kolorze czarnym kosztują one już 119 zł. Przecena wynosi więc 60, a nie 40 zł. 

https://www.x-kom.pl/p/1182796-sluchawki-bezprzewodowe-soundcore-a25i-biale.html?sm=telepolis W kolorze białym

soundcore A25i

Co dostajemy w tej cenie? No cóż, bardzo dobrze grające słuchawki odporne na pot i deszcz w ramach normy IPX5, których bateria trzyma naprawdę dobrze. Mowa tu jest o 9 godzinach ciągłego słuchania etui, a czas ten można wydłużyć do 28 godzin dzięki dołączonemu etui. 

To jednak nie wszystko: zaledwie 10 minut ładowania daje nam 2 godziny słuchania muzyki. Łatwo więc wycisnąć z nich naprawdę dużo. A wszystko to za jedyne 59 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: soundcore