Netflix chce wprowadzić dwie zmiany w aplikacji. Zauważysz od razu

Netflix ma chytry plan - chce przeprojektować aplikację w taki sposób, aby konkurować z platformami społecznościowymi. A udział w tym wyścigu jest istotny, bo i rzecz się toczy o najwyższą stawkę - zaangażowanie użytkowników. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:01
Netflix chce zmodernizować swoją aplikację mobilną

Netflix już od początku roku analizuje, jak jego aplikacja mogłaby na nowo wpisać się w rynek wideo, na którym dominują obecnie media społecznościowe takie, jak: TikTok i YouTube. Podczas wtorkowej konferencji prasowej, na której platforma zaprezentowała wyniki finansowe za ubiegły kwartał, firma ogłosiła także plany modernizacji swojej aplikacji mobilnej. 

Platforma streamingowa chce, przede wszystkim, rozszerzyć funkcję krótkich filmów, co może jej pomóc w promocji nowej kolekcji oryginalnych podcastów wideo, zaprezentowanych w ostatnim czasie. 

Premiera nowej aplikacji mobilnej wyznaczona została na koniec 2026 roku, co potwierdził jeden z prezesów, Greg Peters. Nowa odsłona aplikacji Netflixa "ma lepiej służyć rozwojowi działalności firmy w nadchodzącej dekadzie". Planowana aktualizacja ma być także solidnym fundamentem do dalszych eksperymentów, umożliwiającym Netflixowi "iterację, ewolucję i ulepszanie" swojej oferty.

Aplikacja Netflixa - co się zmieni?

Dostaniemy wiecej krótkich filmów. Głównym punktem zmian jest bowiem głębsza integracja pionowych kanałów wideo. Kanał ten wyświetla krótkie fragmenty programów i filmów z Netflixa w formacie podobnym, jaki serwuje TikTok i Instagram Reels. Przesuwane, krótkie klipy, Netflix postrzega jako potężne narzędzie przyciągające uwagę użytkownika i wydłużające jego czas spędzany w aplikacji. Platforma także obiecuje użytkownikom nowy rodzaj treści - wideo podcasty.

Dodamy więcej klipów, opartych na nowych typach treści, takich jak wideo podcasty.  

powiedział Greg Peters.

Trzeba przyznać, że planowane zmiany są wyrazem dążenia do tego, aby wyszukiwanie treści i codzienne interakcje w serwisie Netflix przypominały jeszcze bardziej doświadczenie na platformie społecznościowej. 

telepolis
aplikacja Netflix Netflix nowa aplikacja Podcasty wideo na Netflixie
Zródła zdjęć: XanderSt / Shutterstock
Źródła tekstu: techcrunch.com, Netflix