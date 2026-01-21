Telewizor? Po co to komu? Ta mała kostka może być Twoja za 1499 zł
Oczywiście, telewizory są świetne, jednak w przypadku wielu osób o wiele lepiej sprawdzi się projektor. A tak się akurat składa, że niewielka kostka, jaką jest WANBO Mozart 1 Pro New może być Wasza znacznie taniej.
Niewielka, bo o wymiarach 223 × 176 × 209 mm i wadze 3,3 kg. Oczywiście WANBO Mozart 1 Pro New nie jest jednym z tych superlekkich i małych projektorów, po prostu jest mały. Ma przy okazji naprawdę sensowne parametry. Mówimy tu o możliwości wyświetlania obrazu od 55 do 120 cali z rozdzielczością Full HD. A to wszystko przy jasności 1200 ANSI lumenów, co daje komfortowy obraz w większości sytuacji, zwłaszcza jeśli używamy dedykowanego ekranu.
WANBO Mozart 1 Pro New
Na pokładzie nie zabrakło Google TV, które daje dostęp do serwisów VOD, oraz działanie jako niezależny sprzęt. Rzecz jasna nic nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć do niego zewnętrzne źródło obrazu przez HDMI. Nie zabrakło także wbudowanych głośników stereo o łącznej mocy 20 W. A wszystko to za jedyne 1499 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.