Telewizor? Po co to komu? Ta mała kostka może być Twoja za 1499 zł

Niewielka, bo o wymiarach 223 × 176 × 209 mm i wadze 3,3 kg. Oczywiście WANBO Mozart 1 Pro New nie jest jednym z tych superlekkich i małych projektorów, po prostu jest mały. Ma przy okazji naprawdę sensowne parametry. Mówimy tu o możliwości wyświetlania obrazu od 55 do 120 cali z rozdzielczością Full HD. A to wszystko przy jasności 1200 ANSI lumenów, co daje komfortowy obraz w większości sytuacji, zwłaszcza jeśli używamy dedykowanego ekranu.

WANBO Mozart 1 Pro New

Na pokładzie nie zabrakło Google TV, które daje dostęp do serwisów VOD, oraz działanie jako niezależny sprzęt. Rzecz jasna nic nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć do niego zewnętrzne źródło obrazu przez HDMI. Nie zabrakło także wbudowanych głośników stereo o łącznej mocy 20 W. A wszystko to za jedyne 1499 zł.