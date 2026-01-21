Aplikacje

mObywatel przejmuje kontrolę. Zainstalujesz i zapomnisz o urzędach

Wszyscy posiadacze e-dowodów mają nowe powody do radości. mObywatel właśnie dał im pełen dostęp do zarządzania nim w aplikacji. I to bez wizyty w urzędzie.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:19
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
mObywatel przejmuje kontrolę. Zainstalujesz i zapomnisz o urzędach

Nowość: Zarządzaj e-dowodem w mObywatelu

Dzięki nowej funkcji, jaką wprowadziła ulubiona aplikacja wielu Polaków, osoby posiadające e-dowód, czyli plastikowy dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku, mogą w łatwy sposób sprawdzać certyfikaty oraz zmieniać i odblokowywać PIN-y.  Jest to potrzebne do potwierdzania naszej tożsamości online, a także niezbędne do podpisywania elektronicznych dokumentów. 

Dalsza część tekstu pod wideo

mObywatel teraz daje nam pełną kontrolę nad zarządzaniem

Jak informuje na swojej stronie Ministerstwo Cyfryzacji, nowa funkcja w aplikacji mObywatel, umożliwia każdemu użytkownikowi łatwy dostęp do informacji o warstwie elektronicznej e-dowodu i do zarządzania nią. Oznacza to, że wszystkie czynności, które do tej pory byliśmy zmuszeni robić w urzędzie, teraz są dostępne na wyciągnięcie ręki, bezpośrednio w aplikacji.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 2TB 6.9" 120Hz Srebrny
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 2TB 6.9" 120Hz Srebrny
0 zł
10299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 10299.99 zł
Smartfon MYPHONE Hammer Construction 2 5G Thermal 8/256GB 6.58" 120Hz Czarno-pomarańczowy
Smartfon MYPHONE Hammer Construction 2 5G Thermal 8/256GB 6.58" 120Hz Czarno-pomarańczowy
-90 zł
2289 zł - najniższa cena
Kup teraz 2199 zł
Telefon MYPHONE Hammer Rock Czarny
Telefon MYPHONE Hammer Rock Czarny
0 zł
166.84 zł - najniższa cena
Kup teraz 166.84 zł
Advertisement

Zarządzaj warstwą elektroniczną dowodu osobistego - jak działa?

Dzięki tej funkcji możemy:

  • Sprawdzić, jakie certyfikaty mamy w swoim dowodzie oraz czy są nadal ważne.
  • Zmienić i odblokować PIN do profilu osobistego, który służy do potwierdzania tożsamości w internecie.
  • Zmienić i odblokować PIN do podpisu osobistego, który jest nam potrzebny do podpisywania elektronicznych dokumentów.

Więcej o tym, do czego służą poszczególne PIN-y dowiesz się w tym artykule. Jeśli chcesz się dowiedzieć jeszcze bardziej szczegółowo, do czego służą certyfikaty oraz PIN-y w e-dowodzie, wystarczy, że w nowej funkcji, naciśniesz ikonę znaku zapytania, w prawym górnym rogu ekranu. 

Z nowej funkcji skorzysta każdy, kto ma ważny e-dowód, mDowód w aplikacji mObywatel w wersji 4.74 lub wyższej oraz posiada telefon z dostępem do internetu z włączoną funkcją NFC.

Image
telepolis
e-dowód mObywatel aktualizacja mObywatel nowa funkcja mobywatel nowa funckja
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji