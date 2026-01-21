mObywatel przejmuje kontrolę. Zainstalujesz i zapomnisz o urzędach

Nowość: Zarządzaj e-dowodem w mObywatelu

Dzięki nowej funkcji, jaką wprowadziła ulubiona aplikacja wielu Polaków, osoby posiadające e-dowód, czyli plastikowy dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku, mogą w łatwy sposób sprawdzać certyfikaty oraz zmieniać i odblokowywać PIN-y. Jest to potrzebne do potwierdzania naszej tożsamości online, a także niezbędne do podpisywania elektronicznych dokumentów.

Dalsza część tekstu pod wideo

mObywatel teraz daje nam pełną kontrolę nad zarządzaniem

Jak informuje na swojej stronie Ministerstwo Cyfryzacji, nowa funkcja w aplikacji mObywatel, umożliwia każdemu użytkownikowi łatwy dostęp do informacji o warstwie elektronicznej e-dowodu i do zarządzania nią. Oznacza to, że wszystkie czynności, które do tej pory byliśmy zmuszeni robić w urzędzie, teraz są dostępne na wyciągnięcie ręki, bezpośrednio w aplikacji.

Zarządzaj warstwą elektroniczną dowodu osobistego - jak działa?

Dzięki tej funkcji możemy:

Sprawdzić, jakie certyfikaty mamy w swoim dowodzie oraz czy są nadal ważne.

Zmienić i odblokować PIN do profilu osobistego, który służy do potwierdzania tożsamości w internecie.

Zmienić i odblokować PIN do podpisu osobistego, który jest nam potrzebny do podpisywania elektronicznych dokumentów.

Więcej o tym, do czego służą poszczególne PIN-y dowiesz się w tym artykule. Jeśli chcesz się dowiedzieć jeszcze bardziej szczegółowo, do czego służą certyfikaty oraz PIN-y w e-dowodzie, wystarczy, że w nowej funkcji, naciśniesz ikonę znaku zapytania, w prawym górnym rogu ekranu.