mObywatel przejmuje kontrolę. Zainstalujesz i zapomnisz o urzędach
Wszyscy posiadacze e-dowodów mają nowe powody do radości. mObywatel właśnie dał im pełen dostęp do zarządzania nim w aplikacji. I to bez wizyty w urzędzie.
Nowość: Zarządzaj e-dowodem w mObywatelu
Dzięki nowej funkcji, jaką wprowadziła ulubiona aplikacja wielu Polaków, osoby posiadające e-dowód, czyli plastikowy dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku, mogą w łatwy sposób sprawdzać certyfikaty oraz zmieniać i odblokowywać PIN-y. Jest to potrzebne do potwierdzania naszej tożsamości online, a także niezbędne do podpisywania elektronicznych dokumentów.
mObywatel teraz daje nam pełną kontrolę nad zarządzaniem
Jak informuje na swojej stronie Ministerstwo Cyfryzacji, nowa funkcja w aplikacji mObywatel, umożliwia każdemu użytkownikowi łatwy dostęp do informacji o warstwie elektronicznej e-dowodu i do zarządzania nią. Oznacza to, że wszystkie czynności, które do tej pory byliśmy zmuszeni robić w urzędzie, teraz są dostępne na wyciągnięcie ręki, bezpośrednio w aplikacji.
Zarządzaj warstwą elektroniczną dowodu osobistego - jak działa?
Dzięki tej funkcji możemy:
- Sprawdzić, jakie certyfikaty mamy w swoim dowodzie oraz czy są nadal ważne.
- Zmienić i odblokować PIN do profilu osobistego, który służy do potwierdzania tożsamości w internecie.
- Zmienić i odblokować PIN do podpisu osobistego, który jest nam potrzebny do podpisywania elektronicznych dokumentów.
Więcej o tym, do czego służą poszczególne PIN-y dowiesz się w tym artykule. Jeśli chcesz się dowiedzieć jeszcze bardziej szczegółowo, do czego służą certyfikaty oraz PIN-y w e-dowodzie, wystarczy, że w nowej funkcji, naciśniesz ikonę znaku zapytania, w prawym górnym rogu ekranu.
Z nowej funkcji skorzysta każdy, kto ma ważny e-dowód, mDowód w aplikacji mObywatel w wersji 4.74 lub wyższej oraz posiada telefon z dostępem do internetu z włączoną funkcją NFC.