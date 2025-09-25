Xiaomi Pad 8 i Pad 8 Pro: nowe tablety do pracy i gier

W Chinach obyła się dziś wielka premiera Xiaomi, a gwiazdą wieczoru były przede wszystkim nowe smartfony z serii Xiaomi 17. Na tym jednak nie koniec, bo swojej premiery doczekały się także tablety Xiaomi Pad 8 i Pad 8 Pro.

Obydwa modele wyposażono w 11,2-calowe ekrany IPS o rozdzielczości 3.2K i proporcjach 3:2, z adaptacyjnym odświeżaniem do 144 Hz, pełnym wsparciem dla HDR10, Dolby Vision oraz technologią zmniejszającą emisję światła niebieskiego. Wersje tabletów z matowym ekranem Soft Light wykorzystują specjalną nanostrukturę, by zredukować odblaski nawet o 70%.

Xiaomi Pad 8 napędzany jest przez układ Snapdragon 8s Gen 4, natomiast pod maską modelu Pad 8 Pro pracuje szybszy, flagowy Snapdragon 8 Elite. W pracy pomaga nawet 16 GB pamięci RAM, a na dane otrzymujemy do 512 GB (w modelu Pro). Za komunikację odpowiadają Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i USB-C 3.2 Gen1.

Xiaomi Pad 8 wyposażony jest w aparat główny 13 Mpix i przedni 8 Mpix, a Pad 8 Pro – odpowiednio 50 Mpix i 32 Mpix, oba z obsługą AI i nagrywaniem 4K. System audio z certyfikacją Hi-Res bazuje na czterech głośnikach Dolby Atmos, do dyspozycji użytkownika są także mikrofony z redukcją szumów. Nowością są akcesoria: rysik Focus Touch Pen Pro i magnetyczna klawiatura z mechanicznym touchpadem.

Oba modele mają metalowe obudowy o grubości do 5,8 mm i wyposażone są w akumulatory 9200 mAh z szybkim ładowaniem – 45 W dla Pad 8 i do 67 W dla Pad 8 Pro. W debiutującej serii zainstalowano system HyperOS 3 na bazie Android 16, który oferuje nowe funkcje wielozadaniowości: szybkie podziały ekranu (1:9), dynamiczne podglądy, PC-owy układ pulpitu czy aplikacje biurowe. System dostarcza również przeglądarkę z funkcjami desktopowymi oraz zapewnia współpracę z urządzeniami z iOS/macOS.