Action kokietuje fanów taniej elektroniki. 24,95 zł to jak za darmo

Silvergear to nie jest zwykła waga kuchenna, a coś, co pomoże nam utrzymać, lub wyrobić formę przed wakacjami. Ewentualnie pomoże nam próbować to osiągnąć. A wszystko dlatego, że nie tylko pozwala ona na ważenie składników podczas przygotowywania potraw, ale ma także zintegrowany moduł Bluetooth i wsparcie dla aplikacji SilverGear Fit.

Waga Silvergear

Tym samym możemy w prosty sposób monitorować nasze odżywianie i liczyć kalorie znacznie łatwiej, niż wpisując wagę spożytych produktów w aplikacji — ta pojawia się tam automatycznie. To jednak wciąż nie koniec zalet. Otóż dzięki zasilaniu opartemu na trzech bateriach AAA, których rzecz jasna nie znajdziemy w zestawie, waga będzie pracowała przez naprawdę długi czas. Dodatkowo oferuje ona limit do 5 kg, co jest standardową wartością dla wagi kuchennej.