Action kokietuje fanów taniej elektroniki. 24,95 zł to jak za darmo
Idealnie się sprawdzi po świątecznym obżarstwie i przy noworocznych postanowieniach.
Silvergear to nie jest zwykła waga kuchenna, a coś, co pomoże nam utrzymać, lub wyrobić formę przed wakacjami. Ewentualnie pomoże nam próbować to osiągnąć. A wszystko dlatego, że nie tylko pozwala ona na ważenie składników podczas przygotowywania potraw, ale ma także zintegrowany moduł Bluetooth i wsparcie dla aplikacji SilverGear Fit.
Waga Silvergear
Tym samym możemy w prosty sposób monitorować nasze odżywianie i liczyć kalorie znacznie łatwiej, niż wpisując wagę spożytych produktów w aplikacji — ta pojawia się tam automatycznie. To jednak wciąż nie koniec zalet. Otóż dzięki zasilaniu opartemu na trzech bateriach AAA, których rzecz jasna nie znajdziemy w zestawie, waga będzie pracowała przez naprawdę długi czas. Dodatkowo oferuje ona limit do 5 kg, co jest standardową wartością dla wagi kuchennej.
A wszystko to za jedyne 24,95 zł. Rzecz jasna w stacjonarnych sklepach Action. Warto więc się tam przejść jeszcze dziś lub przynajmniej do przyszłego wtorku, ponieważ od środy pojawią się zupełnie nowe promocje, a szkoda byłoby przegapić taką okację.