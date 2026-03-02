Sprzęt

Intel Clearwater Forest oficjalnie. To nawet 288 rdzeni

To nie jest sprzęt dla Kowalskiego do grania w gry, a rozwiązanie profesjonalne, z którego będą korzystać największe firmy. I to widać po specyfikacji.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:41
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Intel Clearwater Forest oficjalnie. To nawet 288 rdzeni

Podczas trwających właśnie targów MWC 2026 w Barcelonie, firma Intel zaprezentowała serwerowe procesory z rodziny Clearwater Forest. Korzystają one z autorskiej litografii Intel 18A (klasy 1,8 nm) oraz architektury Intel Darkmont. Ich głównymi odbiorcami będą najwydajniejsze i najbardziej zaawansowane centra danych oraz infrastruktura sieciowa.

Dalsza część tekstu pod wideo

Mowa o 12-kanałowym kontrolerze obsługującym DDR5-8000

Intel Xeon 6+ łączy w sobie 12 chipletów obliczeniowych, które dopełniają trzy płytki bazowe w procesie Intel 3 oraz dwa układy I/O powstające w starszym procesie Intel 7. Każdy z chipletów zawiera sześć modułów, a w każdym module pracują cztery energooszczędne rdzenie. Oznacza to maksymalnie 288 rdzeni w pojedynczym CPU. W konfiguracji dwuprocesorowej liczba ta rośnie do imponujących 576 rdzeni.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Procesor AMD Ryzen 5 8500G 100-100000931BOX
Procesor AMD Ryzen 5 8500G 100-100000931BOX
-24.6 zł
614.34 zł - najniższa cena
Kup teraz 589.74 zł
Procesor AMD Ryzen 5 7500X3D 100-100001904WOF
Procesor AMD Ryzen 5 7500X3D 100-100001904WOF
0 zł
914.69 zł - najniższa cena
Kup teraz 914.69 zł
Procesor INTEL Core i7-14700F
Procesor INTEL Core i7-14700F
0 zł
1241.87 zł - najniższa cena
Kup teraz 1241.87 zł
Advertisement

Całość spina szybka magistrala, a same układy są łączone zarówno w pionie, jak i w poziomie. Intel wykorzystuje technologię Foveros Direct 3D do układania warstw krzemu jedna na drugiej oraz EMIB do komunikacji pomiędzy kaflami w układzie 2.5D. To pozwala zachować wysoką przepustowość i niskie opóźnienia przy tak ogromnej liczbie rdzeni.

Intel Clearwater Forest oficjalnie. To nawet 288 rdzeni

Clearwater Forest zachowuje kompatybilność z obecną platformą dla serwerów, oferując 12 kanałów pamięci oraz szerokie możliwości I/O. Do dyspozycji jest 96 linii PCIe 5.0 oraz 64 linie CXL 2.0. Dopełnia to obsługa szybkich modułów DDR5-8000, co ma kluczowe znaczenie przy tak dużej liczbie rdzeni współdzielących zasoby pamięci RAM.

Intel Clearwater Forest oficjalnie. To nawet 288 rdzeni

Według Niebieskich operatorzy coraz chętniej stawiają na procesory klasy serwerowej do obsługi funkcji RAN oraz lokalnego wnioskowania AI w miarę przechodzenia infrastruktury w kierunku 6G. Na rozwiązaniu zyskają również dostawcy chmury. Tak wysoka gęstość rdzeni umożliwia tworzenie dziesiątek, a nawet setek maszyn wirtualnych w ramach jednego systemu dwuprocesorowego. Jako że nie jest to produkt, który trafi do sklepów, to sugerowane ceny nie zostały zdradzone.

Intel Core i9-14900KF
Image
telepolis
Intel procesor CPU Intel Clearwater Forest Intel 18A Intel Xeon MWC 2026 Intel Xeon 6+
Zródła zdjęć: Intel
Źródła tekstu: Intel, oprac. własne