Intel Clearwater Forest oficjalnie. To nawet 288 rdzeni

Podczas trwających właśnie targów MWC 2026 w Barcelonie, firma Intel zaprezentowała serwerowe procesory z rodziny Clearwater Forest. Korzystają one z autorskiej litografii Intel 18A (klasy 1,8 nm) oraz architektury Intel Darkmont. Ich głównymi odbiorcami będą najwydajniejsze i najbardziej zaawansowane centra danych oraz infrastruktura sieciowa.

Mowa o 12-kanałowym kontrolerze obsługującym DDR5-8000

Intel Xeon 6+ łączy w sobie 12 chipletów obliczeniowych, które dopełniają trzy płytki bazowe w procesie Intel 3 oraz dwa układy I/O powstające w starszym procesie Intel 7. Każdy z chipletów zawiera sześć modułów, a w każdym module pracują cztery energooszczędne rdzenie. Oznacza to maksymalnie 288 rdzeni w pojedynczym CPU. W konfiguracji dwuprocesorowej liczba ta rośnie do imponujących 576 rdzeni.

Całość spina szybka magistrala, a same układy są łączone zarówno w pionie, jak i w poziomie. Intel wykorzystuje technologię Foveros Direct 3D do układania warstw krzemu jedna na drugiej oraz EMIB do komunikacji pomiędzy kaflami w układzie 2.5D. To pozwala zachować wysoką przepustowość i niskie opóźnienia przy tak ogromnej liczbie rdzeni.

Clearwater Forest zachowuje kompatybilność z obecną platformą dla serwerów, oferując 12 kanałów pamięci oraz szerokie możliwości I/O. Do dyspozycji jest 96 linii PCIe 5.0 oraz 64 linie CXL 2.0. Dopełnia to obsługa szybkich modułów DDR5-8000, co ma kluczowe znaczenie przy tak dużej liczbie rdzeni współdzielących zasoby pamięci RAM.