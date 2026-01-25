Xiaomi znowu lepsze? Seria REDMI Note 15 wjeżdża do sklepów na pełnej, a dla Ciebie to same korzyści

Seria Xiaomi REDMI Note udowodniła swego czasu, że niedrogie smartfony też mogą być dobre. Świetna specyfikacja i wysoka jakość wykonania za kilka stówek to nie było połączenie, które widywaliśmy zbyt często przed wkroczeniem na rynek chińskiego producenta. Dla kultowej marki był to w zasadzie początek legendy.

Od tamtej pory minęło parę lat, a do sklepów niedawno wkroczyła nowa seria Xiaomi REDMI Note 15, która udowadnia, że w zasadzie wiele się od tamtej pory nie zmieniło. Hasło „#xiaomilepsze” nadal jest aktualne, a decydując się na nowości z oferty producenta możemy mieć pewność, że dostaniemy bardzo dobry telefon za jeszcze lepsze pieniądze.

Cały wachlarz możliwości

Każdy z nas ma inne potrzeby i, co w sumie bardziej istotne, dysponuje innym budżetem. Dlatego na serię REDMI Note 15 składa się aż pięć różnych modeli. Różnią się ceną, ale wszystkie zaprojektowano w oparciu o te same fundamenty. W ten sposób możemy kupić nawet podstawowego REDMI Note 15 za 1099 zł (a nawet 899 zł, jeśli zdecydujecie się na zakup do 14 lutego 2026) i mieć pewność, że za te pieniądze dostajemy m.in. świetną wydajność, wysokiej klasy wyświetlacz AMOLED i bardzo mocny akumulator.

Możemy też zdecydować się na jeden z droższych wariantów, które różnią się m.in. wyższą wydajnością, obecnością łączności 5G oraz aparatami o lepszych parametrach. Najwyższym przedstawicielem rodziny jest REDMI Note 15 Pro+ 5G, za którego zapłacimy 2299 zł i który pod wieloma względami nie ma się czego wstydzić na tle urządzeń z segmentu premium. W ten sposób każdy użytkownik może trafić w swój własny złoty środek, jeśli chodzi o cenę i oferowane możliwości.

Moc na wyciągnięcie ręki

No dobra, ale sporo tu ogólników. Czas poopowiadać sobie, co tak naprawdę dostajemy, decydując się na telefon z linii REDMI Note 15, bo dostajemy całkiem sporo. Przede wszystkim to, z czego seria słynęła od zawsze: doskonałą wydajność w relacji do ceny.

W przypadku najtańszego Xiaomi REDMI Note 15 4G na pokładzie znajdziemy układ MediaTek Helio G100 Ultra. To ośmiordzeniowa jednostka łącząca dwa wydajne rdzenie Cortex-A76 2,2 GHz oraz sześć Cortex-A55. Do tego dostajemy układ graficzny Mali-G57 MC2 i 8 GB RAM. Czy czyni to z podstawowego REDMI Note 15 najwydajniejszy telefon na rynku? Nie, zapewnia wystarczający zapas mocy, żebyśmy nigdy nie musieli na to narzekać. Taka specyfikacja bez trudu pozwala na płynne korzystanie ze wszystkich aplikacji, a nawet pozwala bawić się w większości popularnych gier.

No a jak ktoś potrzebuje więcej, to w wyższych wariantach czekają na nas znacznie mocniejsze układy. Sercem topowego REDMI Note 15 Pro+ 5G jest Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, który sparowany może zostać nawet z 12 GB RAM. Nadal nie jest to może poziom flagowców, ale życzę powodzenia z szukaniem zastosowania, gdzie poczujecie różnicę. Ten telefon to już prawdziwa rakieta, która poradzi sobie z praktycznie każdym zadaniem i jeszcze przez lata nie dostanie zadyszki.

A wiecie, co jest najlepsze? Że w pewnym sensie każdy z tutejszych procesorów jest lepszy od układów montowanych we flagowcach. Podzespoły wykorzystywane w serii REDMI Note 15 dobrano tak, by zagwarantować nie tylko wysoką wydajność, ale także wysoką efektywność energetyczną. No bo w końcu na co komu duża moc, jeśli telefon ma problem z wytrzymaniem kilku godzin?

Mocne pod każdym względem

No a skoro o tym mowa, to wytrzymałość także stanowi jeden z mocniejszych atutów serii REDMI Note 15. Wszystkie urządzenia wyposażono w mocne akumulatory o pojemności sięgającej nawet 6580 mAh w przypadku modelu REDMI Note 15 Pro 5G. Telefony obsługują też szybkie ładowanie o mocy nawet 100 W.

Zresztą nacisk na wytrzymałość nie ogranicza się wyłącznie do baterii. Same urządzenia mają też dobrze znosić trudy codziennego używania, m.in. za sprawą odporności na zachlapania, czy nawet wodoodporności na poziomie IP68. Tę ostatnią znajdziemy w modelach REDMI Note 15 Pro 5G i REDMI Note 15 Pro+ 5G.

Flagowe rozwiązania na wyciągnięcie ręki

Myślę jednak, że największym atutem nowych średniaków Xiaomi jest to, że pod wieloma względami kompletnie nie mają się czego wstydzić nawet na tle flagowców.

Weźmy na przykład aparat – wybierając REDMI Note 15 Pro+ 5G dostajemy sprzęt o absolutnie wyśrubowanych parametrach. Tutejsza główna jednostka bazuje na dużym sensorze o rozdzielczości aż 200 Mpix, co przekłada się na olbrzymie możliwości, jeśli chodzi o szukanie idealnego kadru, a także powinno pomóc w uzyskaniu świetnych efektów w trudnych warunkach oświetleniowych. Tutaj dodatkowym plusem jest obecność systemu optycznej stabilizacji obrazu (OIS).

Wyświetlacz? Wszyskie modele z rodziny Redmi Note 15 wyposażono w panele OLED. Co więcej, w przypadku wariantów Pro i Pro+ mówimy o naprawdę wysokiej klasy panelach zdolnych do wyświetlania 68 miliardów kolorów oraz oferujących jasność przekraczającą 3200 nitów. Na takim ekranie wszystko jest przyjemniejsze – oglądanie filmów, granie i cokolwiek tylko przyjdzie Wam do głowy.

Ba, Xiaomi nie ustępuje także rywalom, jeśli chodzi o rozwiązania na bazie sztucznej inteligencji. Wszystkie modele z rodziny Xiaomi Redmi Note 15 oferują dostęp m.in. do asystenta Google Gemini, funkcji Circle to Search i zaawansowanych narzędzi do edycji obrazu. Mówiąc krótko, nie omija nas absolutnie nic, jeśli chodzi o najnowsze sztuczki, jakie ma do zaoferowania branża mobilna.

Za tę kasę to uczciwa cena

Mówiąc krótko, urządzenia z rodziny REDMI Note 15 nie przynoszą rewolucji. Zamiast tego gwarantują maksimum funkcjonalności w swojej cenie. Jeśli taka wizja Was przekonuje – a intuicja mi podpowiada, że pewnie tak – to koniecznie polecam zajrzeć do RTV Euro AGD, gdzie do kupienia czekają na Was wszystkie urządzenia z serii.