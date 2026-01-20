NVIDIA N1 i N1X na horyzoncie. To może być koniec dominacji AMD i Intela

Od co najmniej kilkunastu miesięcy krążą plotki o konsumenckim procesorze od NVIDII, który miałby wykorzystywać architekturę ARM. Projekt wyraźnie się jednak opóźnił, a zamiast gotowego produktu zobaczyliśmy układ GB10 zaprezentowany w ramach platformy DGX Spark. Teraz sytuacja zaczyna się klarować, bo według najnowszych doniesień debiut chipów N1 i N1X w laptopach ma nastąpić już w pierwszym kwartale tego roku, a sprzedaż detaliczna ruszyć w drugim.

Debiut na GTC 2026, a pierwsze urządzenia na Computex 2026

Nowy SoC ma być ważnym elementem strategii Zielonych, którzy coraz wyraźniej mówią o przejęciu kontroli nad całym ekosystemem AI. Konsumencka platforma ARM z serii N1 i N1X ma oferować wysoką wydajność obliczeń sztucznej inteligencji na brzegu sieci i pozycjonować się jako rozwiązanie z segmentu premium.

Według DigiTimes wcześniejsza premiera nie doszła do skutku, ponieważ ekosystem Windows on ARM nie był jeszcze wystarczająco dojrzały, a sama NVIDIA napotkała problemy projektowe. W tym roku ma się to jednak zmienić. Jeśli chodzi o specyfikację, szczegóły nadal są skąpe. Wiadomo jedynie, że układy powstaną w litografii 3 nm od TSMC.

Co ciekawe, w planach są już kolejne generacje. Mowa o układach N2 i N2X, które według raportu mogłyby trafić do urządzeń konsumenckich nawet w trzecim kwartale 2027 roku. To sygnał, że NVIDIA podchodzi do segmentu laptopów znacznie poważniej niż dotychczas, mimo że rynek ten jest dziś zdominowany przez Intela oraz AMD.

Interesująco zapowiada się również strategia wdrażania nowych procesorów. NVIDIA ma dostarczać producentom notebooków projekt referencyjny, a całość oprzeć na liście zatwierdzonych i rekomendowanych partnerów. Ci drudzy, określani jako RVL, nie byliby w pełni certyfikowani, ale mogliby np. samodzielnie dostrajać parametry układów, w tym zegary, w celu wyciśnięcia dodatkowej wydajności.