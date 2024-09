Serial obejrzano więcej niż miliard razy. 2. sezon już na Netflixie

Dziś na platformie Netflix ma premierę drugi sezon hitowego serialu o mordercach. "Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menedezów" to kawał dobrego kina. Możemy być spokojni, powstanie trzecia część tej mrocznej, ale niezwykle wciągającej produkcji.

Ryan Murphy, reżyser serialu "Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menedezów" zaskoczył podczas premiery publiczność. Ogłosił, że nie tylko wybrał bohatera kolejnej odsłony serialu, ale także już wybrał aktora, który zagra główną postać.

Charlie Hunnam w 3. sezonie "Potworów"

W tym tygodniu na Netflixie zadebiutuje drugi sezon morderczej antologii. Wiele osób na nią czekało z niecierpliwością. Reżyser wie co robi i podsyca jeszcze oczekiwanie na kolejną część serii, która opowie losy Eda Geina. Zgodnie z zapowiedziami, tego seryjnego mordercę zagra Charlie Hunnam. I choć daleko jeszcze do trzeciej odsłony, to już część widzów nie może się tego doczekać.

Aktora znamy już z produkcji "Synowie Anarchii". Można powiedzieć, że promocja trzeciej części ruszyła pełną parą. W związku z jednoczesną premierą drugiej części miniserialu, to trochę jakby "upiec dwie pieczenie na jednym ogniu".

Charlie Hunnam wcieli się w postać seryjnego mordercy Eda Geina w kolejnym sezonie serialu z antologii „Potwór” Ryana Murphy'ego. pic.twitter.com/HhhcDpCS9f — Netflix Polska (@NetflixPL) September 17, 2024

Potwór: O czym opowiada 1. sezon serialu?

Potwór: Historia Jeffreya Dahmlera to amerykański miniserial biograficzny. Opowiada on historię seryjnego mordercy, który z zimną krwią zamordował 17 nastoletnich chłopców w latach 1978-91. Produkcję tą oglądano na Netflixie przez ponad miliard godzin w ciągu dwóch pierwszych miesięcy od premiery.

Potwór: O czy opowiada 2. sezon serialu?

Potwór: Historia Lyle'a i Erika Menendezów to kolejna odsłona mrocznych historii. Serial przedstawia życie braci Menedezów skazanych za brutalne morderstwo rodziców w Beverly Hills w 1989 roku. W obsadzie znaleźli się: Javier Bardem, Chloe Sevigny oraz Michael Gladis. Serial składa się 9 odcinków i jest dostępny od 19 września na platformie Netflix.

