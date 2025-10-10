Aplikacje

Meta AI tłumaczy filmy na Facebooku i Instagramie. Dubbing idealny?

Tłumaczenie AI Meta przerabia rolki w taki sposób, że osoby z filmiku sprawiają wrażenie, że płynnie mówią w kilku językach. Są zdubbingowane, zsynchronizowane i co ważne - dostępne globalnie. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:30
Meta AI tłumaczy filmy na Facebooku i Instagramie. Dubbing idealny?

Tłumaczenie, dubbing i synchronizacja

Meta AI teraz potrafi tłumaczyć, dubbingować oraz odtwarzać dźwięki z filmów typu Reels (rolek) w języku angielskim, hiszpańskim, hindi i portugalskim. To wszystko sprawia, że twórcy są w stanie dotrzeć do nowych odbiorców bez użycia narzędzi lokalizacyjnych. Co istotne, widzowie mają pełną kontrolę nad ustawieniami językowymi, a także nad etykietami dla przetłumaczonych w ten sposób rolek.

Firma wdrożyła Meta AI do tłumaczenia, dubbingu oraz synchronizacji ruchu ust rolek na Facebooku i Instagramie. Nowe narzędzie póki co działa na językach angielskim, hiszpańskim, hindi i portugalskim. To bardzo dobry początek.

Meta AI znów nam daje fajne narzędzie do zabawy

Oznacza to, że można śmiało oglądać film z przewodnikiem kulinarnym, nakręcony w Brazylii, który brzmi jakby był nakręcony w naszej własnej kuchni np. w języku angielskim. Możemy też śmiało uzyskać szybkie tłumaczenie tekstu każdej piosenki hiszpańskiej na angielski i odwrotnie. Ale należy pamiętać, że póki co narzędzie do tłumaczeń działa jedynie w przypadku viralowych filmów. Narzędzia do tłumaczeń są bezpłatne dla twórców na Facebooku, którzy posiadają conajmniej 1000 obserwujących oraz dla wszystkich publicznych kont instagramowych, w krajach gdzie jest dostępna Meta AI. 

Ale niezależnie od ograniczeń, trzeba przyznać, że Meta AI potrafi zrobić wrażenie. Umie naśladować ton, rytm i głos twórcy w innym języku, z opcjonalną synchronizacją ruchu warg. A z osiągnięciem realizmu tego typu, miały problem nawet wysokobudżetowe materiały.

Rolki Meta AI instagram rolki Meta AI aplikacja reels Facebook Reels
Zródła zdjęć: Azulblue / Shutterstock
Źródła tekstu: techradar.com