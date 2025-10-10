Meta AI tłumaczy filmy na Facebooku i Instagramie. Dubbing idealny?

Tłumaczenie, dubbing i synchronizacja

Meta AI teraz potrafi tłumaczyć, dubbingować oraz odtwarzać dźwięki z filmów typu Reels (rolek) w języku angielskim, hiszpańskim, hindi i portugalskim. To wszystko sprawia, że twórcy są w stanie dotrzeć do nowych odbiorców bez użycia narzędzi lokalizacyjnych. Co istotne, widzowie mają pełną kontrolę nad ustawieniami językowymi, a także nad etykietami dla przetłumaczonych w ten sposób rolek.

Firma wdrożyła Meta AI do tłumaczenia, dubbingu oraz synchronizacji ruchu ust rolek na Facebooku i Instagramie. Nowe narzędzie póki co działa na językach angielskim, hiszpańskim, hindi i portugalskim. To bardzo dobry początek.

Meta AI znów nam daje fajne narzędzie do zabawy

Oznacza to, że można śmiało oglądać film z przewodnikiem kulinarnym, nakręcony w Brazylii, który brzmi jakby był nakręcony w naszej własnej kuchni np. w języku angielskim. Możemy też śmiało uzyskać szybkie tłumaczenie tekstu każdej piosenki hiszpańskiej na angielski i odwrotnie. Ale należy pamiętać, że póki co narzędzie do tłumaczeń działa jedynie w przypadku viralowych filmów. Narzędzia do tłumaczeń są bezpłatne dla twórców na Facebooku, którzy posiadają conajmniej 1000 obserwujących oraz dla wszystkich publicznych kont instagramowych, w krajach gdzie jest dostępna Meta AI.