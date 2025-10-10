Samsung Galaxy Z TriFold z nowymi przeciekami. Zapomnisz o tablecie

Warto podkreślić, że wciąż nie są to informacje oficjalne. Mamy tu raczej do czynienia z mieszaniną plotek, przecieków i informacjami pochodzącymi z wniosku patentowego złożonego przez koreańskiego giganta. Nazwa, o której się mówi to Samsung Galaxy Z TriFold. Jego składanie ma się opierać na wchodzeniu jednego z zewnętrznych modułów pomiędzy pierwszy zewnętrzny, a wewnętrzny. Dzięki takiej konstrukcji pojedynczy elastyczny panel po złożeniu da nam smartfona z ekranami po obydwu stronach, lub pozwoli na całkowite ukrycie elastycznego wyświetlacza: zależnie od tego, w którą stronę będą się zamykały zawiasy.

Samsung Galaxy Z TriFold

Sam ekran po rozłożeniu ma oferować 9,96 cala, a po złożeniu 6,54-cala. To daje nam wymiary typowego tabletu. Tym samym dostaniemy dwa urządzenia w jednym bez kompromisów jeśli chodzi o powierzchnię ekranu. Interesująca jest także kwestia zasilania. Smartfon ten ma zawierać w sobie aż trzy baterie, po jednej na każdy segment. Dzięki temu mamy pewność, że te będą mniej więcej równej grubości i masy, co ułatwi użytkowanie rozłożonego urządzenia. Miejmy także nadzieję, że przełoży się to na długi czas jego pracy na baterii.