Samsung Galaxy Z TriFold z nowymi przeciekami. Zapomnisz o tablecie
Składany Samsung składający się z aż trzech modułów początkowo funkcjonował jedynie jako mglista plotka. Teraz jednak wiadomo o nim znacznie więcej.
Warto podkreślić, że wciąż nie są to informacje oficjalne. Mamy tu raczej do czynienia z mieszaniną plotek, przecieków i informacjami pochodzącymi z wniosku patentowego złożonego przez koreańskiego giganta. Nazwa, o której się mówi to Samsung Galaxy Z TriFold. Jego składanie ma się opierać na wchodzeniu jednego z zewnętrznych modułów pomiędzy pierwszy zewnętrzny, a wewnętrzny. Dzięki takiej konstrukcji pojedynczy elastyczny panel po złożeniu da nam smartfona z ekranami po obydwu stronach, lub pozwoli na całkowite ukrycie elastycznego wyświetlacza: zależnie od tego, w którą stronę będą się zamykały zawiasy.
Samsung Galaxy Z TriFold
Sam ekran po rozłożeniu ma oferować 9,96 cala, a po złożeniu 6,54-cala. To daje nam wymiary typowego tabletu. Tym samym dostaniemy dwa urządzenia w jednym bez kompromisów jeśli chodzi o powierzchnię ekranu. Interesująca jest także kwestia zasilania. Smartfon ten ma zawierać w sobie aż trzy baterie, po jednej na każdy segment. Dzięki temu mamy pewność, że te będą mniej więcej równej grubości i masy, co ułatwi użytkowanie rozłożonego urządzenia. Miejmy także nadzieję, że przełoży się to na długi czas jego pracy na baterii.
Pamiętajcie jednak, że wciąż operujemy tutaj na niepewnych informacjach. Warto więc podchodzić do nich z dużym przymrużeniem oka. Z drugiej strony wielokrotnie już takie doniesienia się sprawdzały. Nie możemy ich więc zupełnie ignorować.