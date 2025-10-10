Samsung odda Ci 1000 zł. Sprawdź, co musisz zrobić

Samsung ruszył z jesienną promocją na swojego ubiegłorocznego flagowca, model Galaxy S24. Tym razem firma poszła na całość i oferuje aż 1000 zł zwrotu gotówki dla każdego, kto zdecyduje się na zakup. Oferta jest kusząca, ale ma jeden haczyk – jest bardzo krótka.

Promocja obejmuje smartfon Galaxy S24. To jeden z pierwszych modeli w ofercie Samsunga, które na szeroką skalę wykorzystują możliwości sztucznej inteligencji Galaxy AI. Telefon potrafi tłumaczyć rozmowy na żywo czy błyskawicznie wyszukiwać informacje na podstawie obrazu. Do tego dochodzi oczywiście flagowy aparat, z którego słynie seria Galaxy S.

Jak odzyskać 1000 zł?

Procedura, choć wymaga kilku kroków, jest dość prosta. Trzeba jednak pilnować terminów, bo po ich przekroczeniu pieniądze przepadną.

Zacząć należy od zakupu smartfonu u jednego z partnerów handlowych Samsunga najpóźniej 19 października 2025 roku. Po zakupie trzeba go jeszcze aktywować (czyli połączyć z Internetem i zaakceptować postanowienia licencyjne) w terminie do 26 października.

Ważna uwaga: w zależności od sklepu, w którym kupimy telefon, zwrot otrzymamy w innej formie.

: Orange Polska S.A., P4 Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., RTV EURO AGD (EURO-net Sp. z o.o.) Uwaga: sklep RTV EURO AGD Annopol Outlet Warszawa oraz euro.com.pl/cms/outlet.bhtml nie biorą udziału w promocji, oleole.pl (EURO-net Sp. z o.o.), Media Expert (TERG S.A.), electro.pl (TERG S.A.), avans.pl (TERG S.A.), Media Markt (Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o.), Komputronik S.A., Vobis (I-Terra Sp. z o.o.), Samsung Brandstores (Matrix Media Sp. z o.o.), Samsung Brandstores (I-Terra sp. z o.o.), Samsung Brandstores (ROLV Group Sp. z o.o.), matrixmedia.pl (Matrix Media Sp. z o.o.), Tele Magic Sp. z o.o., 4CV Mobile Sp. z o.o. SP. K (w tym serwis na ul. Postępu 14, Warszawa), Netia S.A., Liberty S.A., x-kom sp. z o.o., Sklep internetowy www.vitay.pl prowadzony przez Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, al.to sp. z o.o., AUCHAN POLSKA sp. z o.o., NEONET S.A.,NEO24.PL S.A. (patrz ), forma "zwrot na kartę" dostępna jest przy zakupie w sklepie internetowym Samsunga, na stronie www.samsung.com/pl/ lub w aplikacji Samsung Shop (patrz regulamin).

Po zakupie i aktywacji telefonu trzeba zalogować się do aplikacji Samsung Members (jest ona preinstalowana na smartfonie). Tam należy wypełnić specjalny formularz zgłoszeniowy. Czas na to mamy do 2 listopada 2025 roku.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, Samsung zrealizuje zwrot. W przypadku przelewu, pieniądze trafią na wskazane przez nas konto w ciągu 14 dni kalendarzowych. Jeśli wybraliśmy zwrot na kartę, po 14 dniach środki pojawią się w naszym portfelu Google Pay i będą gotowe do użycia.

Dostępność oraz cena detaliczna Galaxy S24 zależy od indywidualnej oferty Partnerów Handlowych. informuje Samsung