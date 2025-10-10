PlayStation Store z ważną zmianą. Już nie kupisz marnej gry

Nie wszyscy gracze namiętnie czytają recenzje, czy kupują tylko gry największych marek, o których jest głośno. Wielu lubi spróbować tego, co oferują mniejsze produkcje. Jak jednak nie naciąć się w przypadku takich gier na minę, skoro nic o nich nie wiadomo? Albo jak nie dać się omotać zbyt entuzjastycznym recenzentom w przypadku gry, która nie przypadła jednak do gustu graczom? Rozwiązanie tego problemu właśnie zadebiutowało w PlayStation Store.

PlayStation Store z ważną zmianą

Oceny gwiazdkowe, które do tej pory były obecne, dają jakiś pogląd, chociaż trudno je traktować jako ostateczny wyznacznik. Jednak od teraz możliwe jest pozostawienie pisemnej opinii, tak jak ma to miejsce na Steam. Dzięki temu łatwiej zrozumiemy, co konkretnie zarzucają danej grze gracze, w przypadku słabych opinii.