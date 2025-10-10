Aplikacje

Kolejna gra AAA z PC i konsol zmierza na iPhone i iPady

Możliwości gamingowe iPhone i iPadów z Apple M1 nie przestają zaskakiwać. Kolejna duża gra zmierza na te urządzenia.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:14
1
Mowa rzecz jasna o Control: Ultimate Edition, czego raczej większość z Was zdążyła się domyślić na podstawie grafiki tytułowej. Jako ciekawostkę dodam, że tytuł ten ma trafić także na Apple Vision Pro, czyli wszystkich czterech właścicieli tych gogli w naszym kraju zakładając, że mój strzał był celny i nie zawyżyłem znacząco liczby użytkowników.

Control: Ultimate Edition na iPhone

Gra ma zadebiutować w bliżej nieokreślonym terminie na początku 2026 roku. W przypadku iPhone będzie ona raczej tylko ciekawostką, podobnie jak pozostałe duże gry AAA, które wyszły na iOS. Chociaż możliwe, że zainteresuje ona kilka osób, które postanowią sparować swój smartfon z padem i grać na małym ekranie telefonu. W końcu po tym świecie chodzą szaleńcy, którzy ogrywają Wiedźmina 3 na Switchu Lite i nie widzą w tym nic dziwnego. 

Jednak najbardziej interesująca będzie premiera na iPady. I chociaż nie jest to nigdzie zaznaczone na obecnym etapie, to podejrzewam, że tytuł trafi na iPad Air i Pro. Natomiast modele mini i podstawowy iPad obejdą się tu smakiem, jak to miało miejsce w innych grach AAA na te tablety. Na koniec warto dodać, że na Control: Ultimate Edition składa ją się podstawowa wersja gry, oraz rozszerzenia Foundation i AWE (Altered World Events).

Sama gra ma być natomiast dostosowana także pod sterowanie dotykowe. Jednak to na małym ekranie iPhone może zasłonić większość ekranu. Niestety, cena gry jeszcze nie jest znana.

Zródła zdjęć: Remedy Entertainment / 505 Games
Źródła tekstu: Engadget