Kolejna gra AAA z PC i konsol zmierza na iPhone i iPady

Mowa rzecz jasna o Control: Ultimate Edition, czego raczej większość z Was zdążyła się domyślić na podstawie grafiki tytułowej. Jako ciekawostkę dodam, że tytuł ten ma trafić także na Apple Vision Pro, czyli wszystkich czterech właścicieli tych gogli w naszym kraju zakładając, że mój strzał był celny i nie zawyżyłem znacząco liczby użytkowników.

Control: Ultimate Edition na iPhone

Gra ma zadebiutować w bliżej nieokreślonym terminie na początku 2026 roku. W przypadku iPhone będzie ona raczej tylko ciekawostką, podobnie jak pozostałe duże gry AAA, które wyszły na iOS. Chociaż możliwe, że zainteresuje ona kilka osób, które postanowią sparować swój smartfon z padem i grać na małym ekranie telefonu. W końcu po tym świecie chodzą szaleńcy, którzy ogrywają Wiedźmina 3 na Switchu Lite i nie widzą w tym nic dziwnego.

Jednak najbardziej interesująca będzie premiera na iPady. I chociaż nie jest to nigdzie zaznaczone na obecnym etapie, to podejrzewam, że tytuł trafi na iPad Air i Pro. Natomiast modele mini i podstawowy iPad obejdą się tu smakiem, jak to miało miejsce w innych grach AAA na te tablety. Na koniec warto dodać, że na Control: Ultimate Edition składa ją się podstawowa wersja gry, oraz rozszerzenia Foundation i AWE (Altered World Events).