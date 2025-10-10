Słuchawki z podstawką na smartfona aż 100 zł taniej. Ta cena przykuwa wzrok
A to tak naprawdę tylko jedna z funkcji przykuwających uwagę do soundcore P30i.
Zacznijmy od ceny. Na pierwszy rzut oka widzimy, że obniżka wynosi jedynie 20 zł, co byłoby raczej śmieszną promocją. Zwróćmy jednak uwagę na to, że dedykowana cena słuchawek to 229 zł i właśnie tyle zapłacilibyśmy, gdybyśmy kupili więcej, niż 3 sztuki. Dlatego też warto odnieść się do oficjalnego sklepu producenta, w którym są one wycenione na 49 Euro, czyli około 208 PLN.
soundcore P30i
Co jednak oferują same słuchawki? Zaskakująco dużo. Mamy tu 10 mm przetworniki. Tu warto podkreślić, że ogólna zasada mówi, że im większe przetworniki, tym lepsza jest jakość dźwięku — przynajmniej jeśli porównujemy słuchawki z tej samej półki cenowej. Dodatkowo znajdziemy tu ANC, czyli aktywną redukcję hałasu.
Nie zawodzi także bateria. Ta pozwala na 10 godzin słuchania muzyki w trybie standardowym i na 7 godzin z włączonym ANC, co jest wynikiem fenomenalnym jak na słuchawki TWS. Samo etui oferuje natomiast łącznie 45 godzin pracy, co również zaskakuje. Ma ono także rozkładaną nóżkę, na której można postawić smartfon i traktować je jak podstawkę, którą zawsze będziemy mieli przy sobie. A to wszystko za jedyne 129 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.