Samsung rozdaje słuchawki Galaxy Buds3. Oto co trzeba zrobić

Samsung wystartował z kolejną bonusową promocją, w której przy zakupie jednego produktu inny dodawany jest za darmo. Tym razem chodzi o słuchawki Galaxy Buds3, które można otrzymać podczas zakupu zegarków Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8 lub Galaxy Watch8 Classic.

Galaxy Buds3 w prezencie – jak skorzystać z promocji?

Promocja ruszyła dziś i potrwa do 2 listopada 2025 – w tym czasie trzeba dokonać zakupu jednego z tych trzech wspomnianych smartwatchy. Po zakupie należy zarejestrować się na stronie prezentwatch.samsung.pl, wypełniając szczegółowy formularz zgłoszeniowy. Konieczne jest załączenie dowodu zakupu, zdjęcia opakowania kartonowego zegarka z miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym i zdjęcia wyciętego fragmentu tego pudełka z kodem. Można zdobyć maksymalnie trzy nagrody (po jednej za każdy model zegarka), ale ta sama osoba nie dostanie dwóch nagród za zakup dwóch zegarków tego samego modelu. Rejestracja zgłoszeń potrwa do 16 listopada 2025.

Kogo kusi taki zestaw, nie powinien zwlekać. Liczba nagród jest ograniczona, do rozdania jest tylko 3000 par słuchawek Buds3, a decyduje kolejność zgłoszeń. Obecnie bonusowe słuchawki kosztują na stronie Samsunga 459 zł, gdzie indziej można je dostać za 399 zł, w każdym przypadku można więc zaoszczędzić całkiem ładną kwotę.