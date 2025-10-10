Sprzęt

Samsung rozdaje słuchawki Galaxy Buds3. Oto co trzeba zrobić

Samsung rusza z nową promocją, w której można zgarnąć za darmo słuchawki Galaxy Buds3. Taki prezent dodawany jest dla tych, którzy zdecydują się na zakup jednego z trzech nowych zegarków z serii Galaxy Watch.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:26
Samsung wystartował z kolejną bonusową promocją, w której przy zakupie jednego produktu inny dodawany jest za darmo. Tym razem chodzi o słuchawki Galaxy Buds3, które można otrzymać podczas zakupu zegarków Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8 lub Galaxy Watch8 Classic.

Galaxy Buds3 w prezencie – jak skorzystać z promocji?

Promocja ruszyła dziś i potrwa do 2 listopada 2025 – w tym czasie trzeba dokonać zakupu jednego z tych trzech wspomnianych smartwatchy.  Po zakupie należy zarejestrować się na stronie prezentwatch.samsung.pl, wypełniając szczegółowy formularz zgłoszeniowy. Konieczne jest załączenie dowodu zakupu, zdjęcia opakowania kartonowego zegarka z miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym i zdjęcia wyciętego fragmentu tego pudełka z kodem. Można zdobyć maksymalnie trzy nagrody (po jednej za każdy model zegarka), ale ta sama osoba nie dostanie dwóch nagród za zakup dwóch zegarków tego samego modelu. Rejestracja zgłoszeń potrwa do 16 listopada 2025.

Kogo kusi taki zestaw, nie powinien zwlekać. Liczba nagród jest ograniczona, do rozdania jest tylko 3000 par słuchawek Buds3, a decyduje kolejność zgłoszeń. Obecnie bonusowe słuchawki kosztują na stronie Samsunga 459 zł, gdzie indziej można je dostać za 399 zł, w każdym przypadku można więc zaoszczędzić całkiem ładną kwotę.

Przesyłka nagrody nastąpi w ciągu 30 dni roboczych od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia. Uczestnikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna lub jednoosobowy przedsiębiorca. Żeby załapać się na prezent, trzeba też dokonać zakupu u jednego z partnerów handlowych Samsunga. W promocji uczestniczą m.in. Orange, RTV EURO AGD, Media Expert, Samsung Brandstores, x-kom, Empik, Auchan, NEONET i inne duże sieci. Pełna lista w regulaminie.

Zobacz: Galaxy Watch8 Classic – kultowy pierścień i nowoczesność, ale z wadami (test)

samsung Samsung Galaxy Buds3 Galaxy Watch Ultra Galaxy Watch8 Galaxy Buds3 Galaxy Watch8 Classic
Zródła zdjęć: Telepolis.pl