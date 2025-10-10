5 mln dolarów za hejt Apple'a. Producent chętnie zapłaci

Nie chodzi tu jednak o zarzucanie tekstów o dyskusyjnej inteligencji właścicieli iPhone, lub wypominaniu samym urządzeniom zbyt niskiej pojemności baterii. Mowa jest tu o wytykaniu prawdziwych błędów, jak groźne luki bezpieczeństwa w oprogramowaniu w ramach programu Security Bounty. Apple zdecydowało się na podwojenie kwoty maksymalnej nagrody do poziomu 2 milionów dolarów. Jednak w przypadku znalezienia szczególnie groźnej luki wypłata ma wynieść do nawet 5 milionów dolarów.

Apple Security Bounty z wyższą nagrodą

Firma dokładnie opisała, za co można liczyć na nagrodę. I tak 2 miliony możemy dostać za odkrycie łańcuchów luk w zabezpieczeniach, które mogą osiągnąć podobne cele, co zaawansowane ataki szpiegujące, a jednocześnie nie wymagają interakcji użytkownika w ich osiągnięciu. Nie jest to więc byle jakie odkrycie. Co więc należy zrobić, żeby zdobyć 5 milionów dolarów? Tu trzeba znaleźć poważniejsze luki, jak sposób na obejście trybu blokady.

Jeśli chodzi o ataki, które przechodzą z powodu nieuwagi użytkownika, który tylko raz coś nieopatrznie kliknie, lub te, które wymagają bliskości z atakowanym urządzeniem, np. wykorzystując protokoły komunikacji jak Bluetooth, to nagroda zostaje zwiększona aż czterokrotnie z poziomu 250 tysięcy USD do miliona. W przypadku ataku wymagającego fizycznego dostępu do urządzenia można liczyć obecnie na 500 tysięcy USD.