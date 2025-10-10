Bezpieczeństwo

Udaje YouTube'a, TikToka, a nawet WhatsAppa. Kradnie dane na potęgę

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa ostrzegają przed nowym spywarem, który atakuje użytkowników Androida. Oprogramowanie podszywa się pod znane aplikacje, aby wykraść kluczowe dane z urządzenia.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:25
0
Oprogramowanie o nazwie ClayRat podszywa się po kilka znanych aplikacji. Na liście znajdują się między innymi: WhatsApp, TikTok, TouTube oraz Zdjęcia Google. W rzeczywistości służy do kradzieży danych z telefonu lub tabletu.

Szkodliwa aplikacja na Androida

Aplikacje są rozpowszechniane za pomocą fałszywych stron internetowych, które przypominają prawdziwe witryny poszczególnych serwisów czy aplikacji, w tym Google Play.

Cyberprzestępcy za wszelką cenę próbują uwiarygodnić swoje działania, stąd na stronach znajdują się sfałszowane komentarze, licznik pobrań czy też instrukcje krok po korku, jak zainstalować appki z nieznanych źródeł. Witryny prowadzą do kanałów na Telegramie, gdzie aplikacji dostępne są do pobrania w formie plików instalacyjnych APK.

ClayRat ma bardzo szerokie możliwości. Może między innymi przechwytywać wiadomości SMS, historię połączeń, kontakty, powiadomienia, robić zdjęcia za pomocą przedniej kamery, a także wysyłać własne SMS-y.

Dobra informacja jest taka, że kampania, chociaż na ogromną skalę, to na razie skierowana jest na rosyjskich użytkowników. Jednak ten przykład pokazuje, jak dzisiaj działają cyberprzestępcy i na jakie rzeczy należy uważać. Dlatego pod żadnym pozorem nie instalujcie aplikacji pobieranych z nieznanych źródeł, w tym promowanych za pomocą Telegrama czy innych komunikatorów lub forów internetowych.

Niestety, podobnych ataków z roku na rok ciągle przybywa, więc ciągle trzeba mieć się na baczności. Wystarczy naprawdę chwila nieuwagi, aby stać się ofiarą.

Image
telepolis
telegram WhatsApp TikTok malware dla Androida malware na Androidzie ClayRat ClayRat malware
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: BleepingComputer