Głośny serial kryminalny o Podhalu już do obejrzenia na platformie

"Śleboda" to zdecydowanie jeden z najbardziej oczekiwanych seriali, którego premiera przypadła na końcówkę roku. Właśnie zadebiutował na platformie SkyShowtime. To pierwsza produkcja oryginalna tej platformy.

"Śleboda" to pełen napięcia kryminał, który przenosi widzów w same serce tatrzańskich krajobrazów. To właśnie w takiej malowniczej scenerii będą się splatać losy bohaterów. Serial oparty został na pierwszej części popularnej serii etno-kryminałów autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego. Za reżyserię odpowiadają Michał Gazda oraz Bartosz Blaschke.

"Śleboda" - o czym jest serial?

Akcja kryminału rozgrywa się na Podhalu. "Śleboda" opowiada historię Anki Serafin, młodej antropolożki z Krakowa (w tej roli Maria Dębska), która w poszukiwaniu siebie wyjeżdża w góry. Nie byłby to pełen napięcia kryminał, gdyby nie fakt, że kobieta przypadkowo odkrywa zwłoki. Bohaterka szybko zostaje wplątana w rozwiązanie zagadki morderstwa, a jej losy nierozerwalnie splatają się z Bastianem Strzygoniem (Maciej Musiał), zuchwałym dziennikarzem szukającym sensacji, oraz Jędrkiem Chowańcem (Piotr Pacek), miejscowym policjantem, z którym mieli się ku sobie jako nastolatkowie.

Serial jest dostępny do obejrzenie już od 12 grudnia. Można go obejrzeć tylko w SkyShowtime.

